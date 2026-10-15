  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

مرجانه گلچین با «پرنده کوکی» به تلویزیون می‌آید

مرجانه گلچین با «پرنده کوکی» به تلویزیون می‌آید

مرجانه گلچین بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با سریال «پرنده کوکی» به تلویزیون می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجانه گلچین، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون به زودی با سریال «پرنده کوکی» به تلویزیون می‌آید؛ مجموعه‌ای از تولیدات مرکز سیمافیلم که قرار است این بازیگر را در نقشی متفاوت به نمایش بگذارد.

گلچین در این سریال نقش مادر را بر عهده دارد؛ نقشی که به نظر می‌رسد با برخی شخصیت‌های کمدی پیشین او تفاوت داشته باشد.

حسین پاکدل، مجید یوسفی و مهشید جوادی دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

«پرنده کوکی» داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر ماجراهایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شوند و اتفاقات پیش‌رو، مسیر زندگی آنها را تغییر می‌دهد.

کد مطلب 6978591
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها