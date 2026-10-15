دیداری از «وعده صادق در آینه هنر» به میزبانی میدان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان، حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، در ادامه بازدیدهای خود از بخش‌های دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، شامگاه چهارشنبه بیست و دوم مهر به اتفاق حمیدرضا هراسانی جانشین رئیس سازمان بسیج هنرمندان، با حضور در میدان فلسطین تهران از دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری بازدید به عمل آورد و در جریان روند خلق آثار هنرمندان تجسمی در میدان فلسطین قرار گرفت.

وی در سخنانی با تأکید بر جایگاه خطیر هنرمندان در شرایط کنونی گفت: وظیفه هنرمندان است که در میدان حضور داشته باشند و با حضور در میدان، از همه مردم برای حفاظت از این آب و خاک دعوت کنند. هنرمند متعهد، پیش‌قراول حضور مردمی است و قلم و دوربین، سلاح او در این نبرد فرهنگی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله، گزیده‌ای از این پیام را قرائت کرد و آن را چراغ راه هنرمندان دانست.

وی در ادامه با اشاره به روند برنامه‌های دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه قدردانی کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه و کارگاه خلق اثر در میدان فلسطین، نشان از آن دارد که هنر انقلاب اسلامی، از فضای بسته گالری‌ها خارج شده و به میان مردم آمده است. این مسیر، مسیری درست و مبارک است که باید با قوت ادامه یابد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در پایان سخنان خود، با تأکید بر تداوم حضور هنرمندان در میدان، اظهار کرد: ما به عنوان سربازان عرصه هنر، در کنار مردم مبعوث ایران ایستاده‌ایم و تا پیروزی نهایی، این مسیر را ادامه خواهیم داد. هنرمندان بسیجی، با تولید آثار فاخر در وصف حماسه‌های وعده صادق، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تاریخ این دوران را برای نسل‌های آینده ثبت خواهند کرد.

دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری «وعده صادق در آینه هنر» به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و با همکاری شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، و بنیاد شهید و امور ایثارگران، از ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان فلسطین تهران در حال برگزاری است.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» به همت سازمان بسیج هنرمندان و دبیری محمد نجاری برگزار می‌شود.