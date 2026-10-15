مشاور وزیر: وزارت صمت ۴۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی روز پنجشنبه در نشستی با مدیران و کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مشهد، مشکل اصلی اقتصاد کشور را در نظام حکمرانی دانست و اظهار کرد: نمونه بارز آن عدم اختیار ما در مدیریت همین ۴۸۰۰ مگاوات نیروگاهی است که ایجاد شده و اختیارش با حوزه وزارت نیرو است.

وی بیان کرد: باید اصلاحاتی در نظام حکمرانی بخش تولید کشور انجام شود.

وی افزود: مگر می‌شود که وزارتخانه ای متولی تولید باشد اما اختیار کامل آن را نداشته باشد.

مشاور وزیر صمت گفت: حقیقت آن است که امروز جنگ اقتصادی به حد اعلی خود رسیده است اما دشمن فکر نمی‌کرد که اینقدر ایران دوام آورد.

حسینی افزود: تحریم‌ها فشار زیادی بر کشور آورده است اما با همین شرایط نیز اقدامات گسترده‌ای توسط وزارت صمت انجام شده است، در همین روزها این وزارتخانه میزبان مقامات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

وی ادامه داد: دشمن آسیب زیادی به صنایع کلیدی کشور مانند فولاد و پتروشیمی وارد کرد اما با تلاش وزارتخانه عمده این صنایع به مدار تولید بازگشتند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشکال مربوط به ضعف نیروی انسانی بویژه در حوزه مدیران متخصص و متعهد در بدنه وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در همین راستا از آبانماه تربیت هزار مدیر متخصص در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کلید می خورد تا از این پس شرط مدیر شدن در این وزارتخانه گذراندن دوره آموزشی مزبور باشد.

وی خاطر نشان کرد: در یکسال گذشته دوره آموزشی تربیت مدیر در بدنه وزارتخانه به صورت آزمایشی انجام شد.