به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش خیرین مدرسه‌ساز استان قم با قدردانی از تلاش‌های خیرین و فعالان عرصه توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: مدرسه‌سازی تنها به معنای ساختن سقف و ستون برای دانش‌آموزان نیست، بلکه اقدامی برخاسته از احساس مسئولیت در برابر تاریخ و آینده یک ملت به شمار می‌رود.



وی با اشاره به اهمیت تأمین فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد افزود: خیرین مدرسه‌ساز با فعالیت‌های خود بذر امید را در جامعه می‌کارند و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور در محیطی مناسب رشد کنند و برای ساختن فردای ایران آماده شوند.



نایب‌رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با بیان اینکه آموزش‌وپرورش زیربنای توسعه کشور است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه مدرسه‌سازی، اقدامی بنیادین برای تقویت مسیر پیشرفت کشور محسوب می‌شود و آثار آن در سال‌های آینده و در ابعاد مختلف جامعه نمایان خواهد شد.



ملااحمدی با اشاره به اهمیت نقش خیرین در عرصه‌های مختلف اجتماعی گفت: تلاش افرادی که برای رفع نیازهای مردم و بهبود شرایط زندگی جامعه قدم برمی‌دارند، شایسته قدردانی است، اما خیرین مدرسه‌ساز با فراهم‌کردن بستر تعلیم و تربیت، زمینه‌ای ماندگار برای رشد نسل‌های آینده ایجاد می‌کنند.



وی ادامه داد: مدرسه‌سازی مسیری است که آثار آن به یک دوره یا نسل محدود نمی‌شود، بلکه دانش‌آموزانی که امروز در این فضاها تحصیل می‌کنند، در آینده در شکل‌گیری رویدادها و تحولات کشور نقش خواهند داشت.



نایب‌رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم اظهار کرد: در حالی که دولت با راه‌اندازی این نهضت بر توسعه عدالت آموزشی تأکید کرده است، خیرین مدرسه‌ساز نیز نزدیک به سه دهه در مسیر گسترش فضاهای آموزشی و تحقق این هدف فعالیت کرده‌اند.



ملااحمدی افزود: تلاش مستمر خیرین در طول ۲۸ سال گذشته، بخشی از حرکت امیدآفرین برای توسعه فضاهای آموزشی در کشور بوده و این مسیر همچنان با مشارکت افراد نیکوکار و مجموعه‌های فعال در این حوزه ادامه دارد.



وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف فعالیت‌های خیرخواهانه بیان کرد: مأموریت خیرین به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری نیز از جمله زمینه‌هایی است که در سال‌های اخیر در دستور کار هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مجامع استانی قرار گرفته است.



ملااحمدی خاطرنشان کرد: مشارکت در مدرسه‌سازی شکل‌های مختلفی دارد و از کمک‌های کوچک برای تأمین مصالح و ساخت مدرسه تا واگذاری بخشی از دارایی و اموال برای امور آموزشی را شامل می‌شود که هر یک از این اقدامات در پیشبرد فعالیت‌های خیرخواهانه مؤثر است.



وی با قدردانی از خیرین فعال در استان‌های مختلف کشور گفت: همراهی و مشارکت مردم در این عرصه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان است و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند به پیشبرد اهداف مربوط به توسعه فضاهای آموزشی کمک کند.



خیرین قم در مسیر توسعه فضاهای آموزشی فعالیت می‌کنند



نایب‌رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت‌های مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم قدردانی کرد و گفت: این مجمع با تلاش اعضای هیئت‌مدیره و همراهی خیرین، در زمره مجموعه‌های فعال کشور در حوزه مدرسه‌سازی قرار دارد.



ملااحمدی با اشاره به نقش ابوالفضل هندیان، سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، در فعالیت‌های این حوزه افزود: حضور و مشارکت خیرین ملی در کنار فعالان استانی، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد برنامه‌های مدرسه‌سازی ایجاد کرده است.



وی همچنین از تلاش‌های اعضای هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز قم قدردانی کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های مسئولانه و مستمر اعضای این مجموعه در مسیر توسعه فضاهای آموزشی، شایسته تقدیر است.



ملااحمدی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان و چهره‌های اثرگذار عرصه مدرسه‌سازی کشور از جمله دکتر حافظی و دکتر قفلی، سلام و پیام رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور را به حاضران ابلاغ کرد و گفت: رئیس این جامعه به دلیل حضور در ارومیه امکان شرکت در این مراسم را نداشتند.



یاد شهدا و تداوم مسیر خدمت‌رسانی گرامی داشته شد



نایب‌رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به فضای معنوی حاکم بر این مراسم و یاد شهدای دانش‌آموز، بر اهمیت پاسداشت ایثار و فداکاری تأکید کرد و گفت: سخنان پدر شهید مکی‌زاده درباره ایستادگی ملت ایران در برابر بیگانگان، بیانگر اهمیت حفظ عزت و استقلال کشور است.



ملااحمدی همچنین با ابراز همدردی با آقای دهقان به دلیل داغ از دست دادن فرزندش، حضور وی در جمع خیرین مدرسه‌ساز را ارج نهاد و انتخاب مسیری برای زنده نگه‌داشتن نام فرزند شهیدش را شایسته توجه دانست.



وی با قدردانی از حضور خیرین حوزه‌های مختلف از جمله خیرین سلامت و مسکن‌ساز در این گردهمایی اظهار کرد: مشارکت در امور عام‌المنفعه و تلاش برای کاهش مشکلات مردم، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و هر اقدامی که زمینه آسایش و رشد انسان‌ها را فراهم کند، ارزشمند خواهد بود.



ملااحمدی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه و مجموعه مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم، از حاضران خواست با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از استاندار قم برای سخنرانی دعوت کنند.