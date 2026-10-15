دعوت بوکسور کهگیلویه و بویراحمد به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسایی از دو موفقیت در عرصه بوکس استان خبر داد و اظهار کرد: دعوت عباس نعیمی به اردوی تیم ملی و انتخاب امین گنجون به‌عنوان عضو کمیسیون داوران فدراسیون بوکس، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ورزش استان در بخش قهرمانی و داوری است.

وی افزود: بر اساس اعلام فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، عباس نعیمی، بوکسور کهگیلویه و بویراحمد، در وزن ۷۵ کیلوگرم به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان دعوت شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این اردو از ۲۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه در مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات داخل سالن ریاض و رقابت‌های قهرمانی جهان، به‌عنوان مرحله انتخابی المپیک، آماده خواهند شد.

پارسایی همچنین از انتخاب امین گنجون، داور بین‌المللی بوکس استان، به‌عنوان عضو کمیسیون داوران فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران خبر داد و این انتخاب را فرصتی برای تقویت حضور داوران استان در ساختار تخصصی بوکس کشور دانست.

وی با تبریک این دو موفقیت به عباس نعیمی، امین گنجون، خانواده بوکس و جامعه ورزش کهگیلویه و بویراحمد، ابراز امیدواری کرد که این دستاوردها زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر ورزشکاران و داوران استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.