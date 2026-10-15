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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

۵۵۶ منطقه حادثه‌خیز در سواحل مازندران شناسایی شد

۵۵۶ منطقه حادثه‌خیز در سواحل مازندران شناسایی شد

ساری - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران از پایان فعالیت ۴۷ طرح دریا در ۵۵۶ منطقه حادثه‌خیز سواحل استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آمار حوادث دریایی تابستان امسال اظهار کرد: با وجود حضور گسترده مسافران و گردشگران در سواحل استان، شمار جان‌باختگان حوادث غرق‌شدگی نسبت به تابستان سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

سوادکوهی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت سواحل افزود: در تابستان امسال ۴۷ طرح دریا در ۵۵۶ منطقه حادثه‌خیز سواحل مازندران فعالیت داشتند تا خدمات مرتبط با ایمنی و مدیریت حضور شناگران و گردشگران ارائه شود.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام‌شده، ۳۳ نفر در حوادث دریایی جان خود را از دست دادند، بر اهمیت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و افزایش توجه عمومی به نکات ایمنی در سواحل تأکید کرد

کد مطلب 6978789

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