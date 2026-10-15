به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آمار حوادث دریایی تابستان امسال اظهار کرد: با وجود حضور گسترده مسافران و گردشگران در سواحل استان، شمار جان‌باختگان حوادث غرق‌شدگی نسبت به تابستان سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

سوادکوهی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت سواحل افزود: در تابستان امسال ۴۷ طرح دریا در ۵۵۶ منطقه حادثه‌خیز سواحل مازندران فعالیت داشتند تا خدمات مرتبط با ایمنی و مدیریت حضور شناگران و گردشگران ارائه شود.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام‌شده، ۳۳ نفر در حوادث دریایی جان خود را از دست دادند، بر اهمیت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و افزایش توجه عمومی به نکات ایمنی در سواحل تأکید کرد