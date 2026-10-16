افزایش ۲ برابری آمار زوال عقل تا سال ۲۰۵۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواسآ تودی، پژوهشگران گزارش دادند که در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۱.۴ میلیون نفر به زوال عقل مبتلا شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲۴.۷ میلیون مورد جدید در سال برسد. در این میان، زنان و ساکنان کشورهای کم‌درآمد با نرخ‌های بالاتری از ابتلا مواجه هستند.

این یافته‌ها بر نیاز روز افزون به پیشگیری، تشخیص و مراقبت در زمینه زوال عقل، همگام با پیر شدن جمعیت جهان، تأکید دارند.

دکتر «لی‌رون سینوانی»، مدیر بخش پژوهش و نوآوری در موسسه نورث‌ول برای پیری سالم در نیویورک، گفت: «این مسئله‌ای مربوط به آینده دور نیست؛ بلکه یک بحران همه‌گیر رو به شتاب است که نیازمند توجه فوری است.»

پژوهشگران به سرپرستی مرکز پیری سالم مغز در دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی، داده‌های مربوط به ۳۸,۴۱۸ نفر را در قالب ۲۲ مطالعه که در ۱۸ کشور و منطقه در شش قاره انجام شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

محققان شرکت‌کنندگان را در طول زمان زیر نظر گرفتند و دریافتند که ۳,۰۰۱ نفر از آنها به زوال عقل مبتلا شده‌اند. آن‌ها از این داده‌ها برای برآورد میزان بروز موارد جدید در جمعیت‌های مختلف استفاده کردند.

انتظار می‌رود موارد ابتلا به زوال عقل افزایش یابد که دلیل اصلی آن، پیر شدن جمعیت جهان است.

در حال حاضر، بیش از ۵۷ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به زوال عقل هستند. پژوهش‌های پیشین پیش‌بینی کرده‌اند که این تعداد ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۵۰ میلیون نفر برسد.

این مطالعه نشان داد که نرخ بروز موارد جدید زوال عقل در زنان بیشتر از مردان است؛ حتی پس از در نظر گرفتن عامل سن. به طوری که نرخ ابتلا در زنان ۱۰.۶ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر بوده، در حالی که این رقم برای مردان ۸.۶ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر است. این مطالعه دلیل وجود این تفاوت را مشخص نکرد. به گفته محققان، عوامل مؤثر احتمالی فراوانی بیشتر بیماری آلزایمر در بین زنان، تغییرات هورمونی مرتبط با یائسگی و عوامل متابولیکی مؤثر بر سلامت قلب است.

این مطالعه همچنین نشان داد که موارد جدید زوال عقل در کشورهای کم‌درآمد و متوسط به طور قابل توجهی بیشتر از کشورهای پردرآمد شایع است.

میزان موارد جدید زوال عقل در کشورهای کم‌درآمد و متوسط ۱۳.۶ در هر ۱۰۰۰ نفر بود، در حالی که در کشورهای پردرآمد ۸.۳ در هر ۱۰۰۰ نفر بود.

سینوانی گفت: «تلاش‌های پیشگیرانه می‌تواند به کاهش بار آینده زوال عقل کمک کند.»

او گفت ۱۴ عامل خطر شناخته شده و قابل اصلاح، تقریباً نیمی از موارد زوال عقل را تشکیل می‌دهند. این فاکتورها شامل عواملی مانند عدم فعالیت بدنی، چاقی، فشار خون بالا، دیابت، سیگار کشیدن و انزوای اجتماعی است.