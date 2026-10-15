حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاوارنیوز، منابع محلی روز پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در روستاهای منطقه وادی بردی در حومه دمشق خبر دادند؛ صداهایی که به مناطق قدسیا و جدیدة عرطوز نیز رسید.

بر اساس گزارش این منابع، انفجارها در پی اقدام نظامیان صهیونیست در منفجر کردن استحکامات و پناهگاه‌های نظامی در دامنه‌های جبل‌الشیخ، در ارتفاعات مشرف بر روستای بقاسم در حومه غربی دمشق رخ داده است.

از زمان سقوط دولت قانونی بشار اسد توسط جریان های تکفیری سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، رژیم صهیونیستی حملات هوایی و عملیات زمینی خود در مناطق مختلف سوریه را گسترش داده و مواضع نظامی پیشین ارتش این کشور را هدف قرار داده است. نظامیان صهیونیست همچنین وارد منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در جنوب سوریه شده و مواضعی در اطراف جبل‌الشیخ (حرمون) را به کنترل خود درآورده‌اند؛ منطقه‌ای راهبردی که بر حومه دمشق و بلندی‌های جولان اشغالی اشراف دارد.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) نیز رسانه‌های سوری از منفجر شدن مواضع نظامی پیشین ارتش سوریه در نزدیکی قلعه جندل در دامنه‌های جبل‌الشیخ و گلوله‌باران مناطقی در حومه استان قنیطره خبر دادند. همچنین در ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، نظامیان صهیونیست در جریان عملیاتی در حومه غربی دمشق، یک ساختمان متروکه را منفجر کردند.