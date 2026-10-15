شهریاری: تعرفه پرستاری در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری عصر پنج شنبه در آیین تجلیل از پرستاران شهرستان ملایر به میزبانی دانشگاه ملی ملایر و با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جمع کثیری از پرستاران و فعالان حوزه بهداشت و درمان برگزار شد با اشاره به اینکه برای افزایش پایه حقوق پرستاری طرح‌هایی را در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه داده‌ایم، گفت: با توجه به خدمات شایان توجه پرستاران در جنگ ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نهایت تلاش را برای احقاق حق آنها مبذول می‌داریم.

وی با بیان اینکه مردم در همه سطوح از خدمات پرستاران در جامعه بهره‌مند می‌شوند، افزود: اگر در بیمارستان و مراکز درمانی پرستاران خدماتی ارائه ندهند، قطعا نتیجه مساعدی برای بیماران حاصل نمی‌شود.

رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی به نقش راهبردی پرستاران در تامین امنیت و سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: امیدواریم نظام سلامت قدردان این حرفه باشد.

شهریاری با بیان اینکه ما در تمام دوره‌های مجلس اقدامات مناسبی را برای حفظ جایگاه پرستاران و ارتقای آن انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تمام ضریب‌هایی که برای خدمات پرستاری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه روانپزشکی و اورژانس انجام می‌شود امتیاز ویژه‌ای در پایه حقوق آنها دارد.

وی با بیان اینکه در مجلس هفتم سازمان نظام پرستاری را به تصویب رساندیم، خاطرنشان کرد: برای بهره‌وری بیشتر پرستاران و اینکه فعالان این حوزه دچار مشکلات روحی و جسمی نشوند زمان ساعت کاری آنها را ۳۶ ساعت در نظر گرفتیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک فرارسیدن روز پرستار به سخنی از مرحوم علامه طباطبایی اشاره کرد و گفت: من حاضرم ۷۰ سال عبادتم را با یک شب پرستاری از مریض معاوضه کنم.

احمد آریایی نژاد با تقدیر از جایگاه پرستاران، تصریح کرد: نظام سلامت در همه سال‌ها مدیون فعالیت‌ها و از خود گذشتگی‌ها و تلاش‌های شبانه روزی پرستاران بوده است.