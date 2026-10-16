ملایر قابلیت تبدیل به پایلوت دارویی غرب کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آریایی نژاد در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده و می‌توانیم کارخانه تولید دارو را در ملایر ایجاد ایجاد کنیم.

وی با اشاره به سابقه تاریخی شهرستان ملایر و اینکه این دیار زادگاه کریم خان زند است، افزود: در مجلس نهم دانشکده پرستاری ملایر را احیا کردیم اما متاسفانه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ملایر در شان این شهرستان نیست و یکی از اولویت‌های اصلی ما ارتقا جایگاه آن و افزودن رشته‌های جدید به این مرکز آموزش عالی است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ۱۵ سال پیش تاسیس شده و اکنون مستقل شده است، افزود: اگر رشته‌های جدید وارد دانشکده علوم پزشکی ملایر بشود قطعا به جذب هیئت علمی و جذب پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان‌های ملایر می‌انجامد.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان قطب تروما و درمان جنوب استان همدان است و بیمارانی از نهاوند، تویسرکان، خنداب و سایر شهرستان‌ها برای درمان به ملایر مراجعه می‌کنند، افزود: نباید زمان طلایی را در درمان بیماران از دست بدهیم.

آریایی نژاد با بیان اینکه ملایر در مسیر حرکت زائران عراقی به قم و مشهد و زائران ایرانی به کربلا قرار دارد، افزود: بیمارستان خیّرساز گوراب باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف بشود.

گرانی دارو و درمان باعث شده بیماران کمتر به مراکز درمانی مراجعه کنند

وی تاکید بر اینکه متاسفانه گرانی خدمات درمانی دارویی و تجهیزات پزشکی باعث شده است که بسیاری از بیماران توان پرداخت این هزینه‌ها را نداشته باشند و از درمان خود منصرف بشوند، افزود: همین امر جان بسیاری از بیماران را به خطر انداخته و یکی از دلایل کم شدن حضور بیماران در مراکز درمانی گرانی خدمات پزشکی و درمانی است.

نماینده مردم ملایر با تاکید بر اینکه ما باید به خانه‌های بهداشت و مراکز جامه خدمات سلامت شهری و روستایی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، افزود: پیشگیری نقش بسیار مهمی در جلوگیری افراد از ابتلا به دیابت و فشار خون و بیماری‌های قلبی عروقی دارد.

آریایی نژاد خواستار تامین تجهیزات و نیروی انسانی در مراکز درمانی شهری و روستایی، ارتقای جایگاه و رتبه‌بندی بهورزان، تخصیص اعتبار برای ساخت درمانگاه شهر زنگنه و تخصیص اعتبار برای ساخت مرکز ساختمان جدید مرکز بهداشت ملایر شد.

وی از مسئولین حاضر در جلسه خواست تا در رابطه با تامین نیروی بهیار و پرستار در مراکز درمانی شبانه روزی و ایجاد پایگاه جاده‌ای هلال احمر در مسیر خنداب تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و به فعالیت کارخانه تولید دستکش لاتکس در ملایر اشاره کرد و گفت: در صورت تامین مواد اولیه و حمایت مادی و اعطای تسهیلات این واحد می‌تواند به قطب تولید دستکش در غرب کشور تبدیل شود و اشتغال زایی خوبی را فراهم کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی خواستار موافقت اولیه برای احداث درمانگاه شبانه روزی شهرداری ملایر به منظور کمک به درمان بیماران در داخل شهر و کاهش بعد مسافت برای درمان شد و ادامه داد: سفر ۲ روزه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ملایر سرآغاز تحولی بزرگ در مسیر رشد و شکوفایی حوزه بهداشت و درمان باشد.