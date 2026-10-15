حل مشکلات پرستاری به اقدام جهادی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه گفتگوی ویژه خبری، با حضور قاسم ابوطالبی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری و عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، روی آنتن شبکه خبر سیما رفت.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که پرستاری در همه جای دنیا در رده مشاغل خاص و جزو ۱۰ حرفه ای است که سختی کار بالایی دارد، گفت: پرستاری در کشور ما هیچ امتیاز خاصی ندارد.

وی با اشاره به موضوع فوق‌العاده خاص، اظهار داشت: مدت ها است که پیگیر این مطالبه هستیم، اما هنوز به جایی نرسیده ایم.

ابوطالبی افزود: ما تلاش کردیم فوق‌العاده خاص برای پرستاران اعمال شود تا حدودی معیشت همکاران ما بهتر شود.

وی اضافه کرد: ما انتظار داریم ضریب ۳ هزار در حرفه پرستاری به ۲۵ هزار برسد تا وضعیت همکاران ما تا حدودی بهتر شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد: جنس مشکلات جامعه پرستاری فراتر از وزارت بهداشت است و اراده مسئولان بالاتر از وزارتخانه را می طلبد.

ابوطالبی با عنوان این مطلب که در حوزه پرستاری نیازمند اقدام جهادی هستیم، گفت: انتظار داریم برای حل مشکلات پرستاری، کل حاکمیت جلو بیاید.

وی افزود: سال‌های سال است که برنامه ریزی می کنیم تا همه مسئولان پای کار بیایند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با عنوان این مطلب که پرستاران از شرایط ناامید شده اند، گفت: تعرفه پرستاری ۱۶ سال مصوب شده بود، اما اجرا نمی شد؛ چون اراده ای نبود که بخواهد این قانون را اجرایی کند. حالا هم که اجرا می شود، کامل نیست و نیاز به اصلاحاتی دارد.