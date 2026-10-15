پیشرفت ۳۴ درصدی تقاطع غیرهمسطح سیراف در کمربندی کنگان–دوراهک

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده عصر پنجشنبه در جریان بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و فرماندار شهرستان دیر از پروژه تقاطع غیرهمسطح سیراف، گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی و مشخصات فنی فاز نخست این طرح ارائه کرد.



معاون مهندسی و ساخت این اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: فاز نخست تقاطع غیرهمسطح سیراف در کمربندی کنگان–دوراهک، شامل احداث یک دستگاه پل با دهانه ۴۰ متری و اجرای یک‌هزار و ۳۰۰ متر طول مسیر است که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۳۴ درصدی و با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کریدور جنوب استان بوشهر در حال اجرا است.

وی در تشریح اقدامات اجرایی انجام‌شده افزود: عملیات راکفیل و خاک‌ریزی در طول محور به پایان رسیده است. همچنین عملیات پی‌کنی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی دو دستگاه پل و سه دستک از پل بزرگ پروژه انجام شده است.