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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

پیشرفت ۳۴ درصدی تقاطع غیرهمسطح سیراف در کمربندی کنگان–دوراهک

پیشرفت ۳۴ درصدی تقاطع غیرهمسطح سیراف در کمربندی کنگان–دوراهک

بوشهر- معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل  راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: فاز نخست تقاطع غیرهمسطح سیراف در کمربندی کنگان–دوراهک با پیشرفت فیزیکی ۳۴ درصدی در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده عصر پنجشنبه در جریان بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و فرماندار شهرستان دیر از پروژه تقاطع غیرهمسطح سیراف، گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی و مشخصات فنی فاز نخست این طرح ارائه کرد.

معاون مهندسی و ساخت این اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: فاز نخست تقاطع غیرهمسطح سیراف در کمربندی کنگان–دوراهک، شامل احداث یک دستگاه پل با دهانه ۴۰ متری و اجرای یک‌هزار و ۳۰۰ متر طول مسیر است که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۳۴ درصدی و با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کریدور جنوب استان بوشهر در حال اجرا است.

وی در تشریح اقدامات اجرایی انجام‌شده افزود: عملیات راکفیل و خاک‌ریزی در طول محور به پایان رسیده است. همچنین عملیات پی‌کنی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی دو دستگاه پل و سه دستک از پل بزرگ پروژه انجام شده است.

کد مطلب 6979080

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