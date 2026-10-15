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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

ایران بازگشایی سفارت کلمبیا در قدس اشغالی را محکوم کرد

ایران بازگشایی سفارت کلمبیا در قدس اشغالی را محکوم کرد

وزارت امور خارجه اقدام دولت کلمبیا در بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت کلمبیا در بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را مغایر با منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌داند.

قدس بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و کلیه دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل موظفند از هرگونه اقدامی که به منزله شناسایی اشغالگری رژیم صهیونیستی باشد خودداری کنند.

بدون تردید همسویی هیات‌حاکمه فعلی کلمبیا با رژیمی اشغالگر و نسل‌کش، و مشروعیت‌بخشی به اشغال سرزمین فلسطین، با آرمان‌های استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه‌ای که بخش مهمی از تاریخ مبارزات مردم این کشور و آمریکای لاتین را شکل داده است، در تعارض آشکار قرار دارد.

اقدام هیات‌حاکمه کلمبیا در بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی، خلاف تعهدات حقوقی بین‌المللی این کشور در خصوص احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است و به منزله تایید اشغالگری و نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین می‌باشد. دولت کلمبیا باید مسئولیت پیامدهای تصمیم غیر اخلاقی و مغایر با حقوق بین‌الملل خود را بپذیرد.

کد مطلب 6979088

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