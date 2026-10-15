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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری؛ یک صهیونیست زخمی شد

عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری؛ یک صهیونیست زخمی شد

منابع رژیم صهیونیستی از وقوع یک عملیات ضدصهیونیستی با خودرو در منطقه عطیرت در شمال رام‌الله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع اسرائیلی اعلام کردند که یک عملیات ضد صهیونیستی در منطقه عطیرت در شمال رام‌الله به وقوع پیوسته است.

بر اساس این گزارش، این عملیات ضد صهیونیستی به صورت زیرگیری با خودرو بوده و مجری آن از محل گریخته و نظامیان صهیونیست عملیات جست‌وجو برای یافتن وی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این رژیم اعلام کرده است که جزئیات حادثه همچنان در دست بررسی است و نیروهایش پس از دریافت گزارش، به محل اعزام شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، نظامیان صهیونیست در حال تعقیب فرد مظنون هستند.

کد مطلب 6979137

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