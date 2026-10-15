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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۲

حضور نابینایان در حرم رضوی و زیارت رهبر شهید

حضور نابینایان در حرم رضوی و زیارت رهبر شهید

مشهد- گروهی از زائران نابینا از صحن‌های نورانی حرم امام رضا (ع) تا دارالذکر و مزار رهبر شهید را زیارت کردند. 

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کد مطلب 6979174

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