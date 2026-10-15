https://mehrnews.com/x3dkN8 ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6979174 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۲ حضور نابینایان در حرم رضوی و زیارت رهبر شهید مشهد- گروهی از زائران نابینا از صحنهای نورانی حرم امام رضا (ع) تا دارالذکر و مزار رهبر شهید را زیارت کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6979174 کپی شد مطالب مرتبط تجمع پرشور مردم تربت حیدریه در شب ولادت حضرت زینب(س) برگزاری جشن ولادت حضرت زینب(س) در اجتماع شبانه مشهدیها ایستادگی مردم بردسکن در دویست و بیست و نهمین شب مقاومت اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در مشهد ۲۳۰ شب از میدان داری و همدلی مردم مشهد حضور مشهدیها در دویست و بیست و نهمین شب از تجمعات برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رواق دارالذکر مشهد حرم امام رضا (ع)
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