بانوان؛ پیشگامان جهاد تبیین و استمرار فرهنگ مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در مقاطع سرنوشتساز تاریخ، نقش زنان همواره فراتر از حضور در حاشیه رویدادها بوده است؛ آنان در بزنگاههای بزرگ، با روایتگری، روشنگری، حفظ انسجام خانواده و تقویت روحیه اجتماعی، به یکی از ارکان اصلی تداوم جریانهای تمدنی تبدیل شدهاند.
در فرهنگ عاشورا نیز اگرچه قیام امام حسین (ع) با شهادت به اوج رسید، اما این پیامرسانی حضرت زینب (س) بود که نهضت را از محدوده یک واقعه تاریخی فراتر برد و آن را به مکتبی زنده، پویا و الهامبخش برای همه آزادگان جهان تبدیل کرد.
از همین رو، هرگاه جامعه اسلامی با حوادث بزرگ و آزمونهای دشوار مواجه شده، الگوی زینبی بهعنوان نقشه راه حضور آگاهانه و مسئولانه زنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در شرایط کنونی نیز که جامعه ایران در حال عبور از یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود است، بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که استمرار مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی، تنها با حضور در میدانهای رسمی محقق نمیشود، بلکه نیازمند شکلگیری یک شبکه گسترده از مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگی و مردمی است؛ شبکهای که خانواده، مسجد، هیئت، محله و فعالیتهای فرهنگی را به یکدیگر پیوند میدهد و نقش بانوان در آن، نقشی تعیینکننده و راهبردی است.
در چنین نگاهی، زنان نهتنها حافظان هویت دینی و فرهنگی جامعه، بلکه پیشگامان تبیین، امیدآفرینی، تقویت سرمایه اجتماعی و انتقال ارزشهای مقاومت به نسلهای آینده به شمار میآیند.
بر همین اساس، بازخوانی رسالت تاریخی بانوان در تداوم فرهنگ عاشورا، تبیین مفهوم حضور اجتماعی زنان در کنار حفظ بنیان خانواده و بررسی ظرفیتهای آنان برای ایجاد حرکتهای فرهنگی و مردمی، از مهمترین موضوعاتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان یکی از مؤلفههای اثرگذار در حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه عمومی و استمرار گفتمان مقاومت مورد تأکید قرار میگیرد.
تشییع رهبر شهید صرفاً یک آیین سوگواری نیست
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار با تبیین جایگاه بانوان در شرایط حساس امروز، اظهار کرد: زنان این سرزمین تنها نقش همراهی در عرصههای اجتماعی ندارند، بلکه با الگوگیری از حضرت زینب (س)، رسالت تبیین، روشنگری و حفظ روحیه جامعه را بر عهده گرفتهاند.
وی افزود: بانوان در ماههای گذشته با حضور آگاهانه و اثرگذار خود، پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوهای از ایستادگی و وفاداری را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که میتوانند در کنار حفظ نقش خانوادگی، در عرصههای اجتماعی نیز منشأ تحول باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه تشییع رهبر شهید صرفاً یک آیین سوگواری نیست، ادامه داد: این رخداد، بیداری بزرگی در سطح جهان اسلام و فراتر از آن ایجاد کرده است و بانوان میتوانند به عنوان سفیران مقاومت، پیام این حرکت تاریخی را به نسلهای آینده منتقل کنند.
حضور بانوان و ایجاد ظرفیت عظیم تمدنی
حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش زنان در پیوند میان خانواده و جامعه تصریح کرد: حضور بانوان در صحنه، به معنای اتصال حریم خانواده با میدان مسئولیت اجتماعی است و همین حضور، ظرفیت عظیمی برای شکلگیری یک حرکت تمدنی ایجاد میکند.
وی با اشاره به نقش بانوان خانواده رهبر شهید انقلاب افزود: حضور و نقشآفرینی بانوان این خانواده، جامعه را از فضای اندوه و رکود خارج کرده و روح امید، حرکت و پایداری را در میان مردم تقویت کرده است؛ پیامی که نشان میدهد استمرار راه شهدا با اراده و حضور مردم تحقق مییابد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت تقسیم صحیح مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: همانگونه که حضور در میدان ارزشمند است، افرادی که در شهرها باقی مانده و مسئولیت حفظ آرامش، انسجام اجتماعی و تقویت جبهه داخلی را بر عهده دارند نیز نقشی راهبردی ایفا میکنند و باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرند.
خانواده موتور محرک جامعه در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام ولدان با تشریح برخی راهبردهای فرهنگی ویژه بانوان اظهار کرد: مساجد، هیئتها، روضههای خانگی و محافل قرآنی باید به کانونهای تبیین ارزشهای شهدا و تقویت روحیه مقاومت تبدیل شوند و بانوان میتوانند با مدیریت این ظرفیتها، شبکهای گسترده از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را در سطح محلات شکل دهند.
وی ادامه داد: اگر واحدهای کوچک اجتماعی همچون خانواده، محله و مسجد به یکدیگر متصل شوند، زنجیرهای از اراده و همبستگی شکل خواهد گرفت که میتواند موتور محرک جامعه در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با اشاره به ظرفیت عظیم حرکتهای مردمی همچون پیادهروی اربعین، این اجتماع عظیم را نماد بیداری امت اسلامی دانست و گفت: چنین حرکتهایی میتواند ملتها را نسبت به حقیقت آگاه کرده و فرهنگ ایثار، مقاومت و ظلمستیزی را در جهان گسترش دهد.
الگوی زینبی، نقشه راه حضور مسئولانه زنان در جامعه امروز
محبوبه پور شیروان معاون امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه نقش زنان در جامعه اسلامی تنها به حضور در محیط خانواده محدود نمیشود، اظهار کرد: زن مسلمان در مکتب اهلبیت (ع) همواره در بزنگاههای تاریخی، مسئولیت تبیین حقیقت، حفظ هویت دینی و تقویت انسجام اجتماعی را بر عهده داشته است و این رسالت امروز نیز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) برجستهترین الگوی این مسئولیت تاریخی است، افزود: اگر عاشورا پیامآور فرهنگ ایثار و شهادت است، این پیام با روایتگری و روشنگری حضرت زینب (س) به تاریخ منتقل شد. از همین رو، هر بانوی مسلمان میتواند در حد توان خود، در محیط خانواده، محله، مسجد، هیئت و مراکز فرهنگی، نقش مؤثری در تبیین ارزشهای دینی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کند.
معاون امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: امروز جامعه بیش از هر چیز به امید، همبستگی و مشارکت نیاز دارد و بانوان به دلیل ارتباط مستقیم با کانون خانواده، ظرفیت کمنظیری برای ایجاد این مؤلفهها دارند. تربیت نسل آینده، ترویج سبک زندگی اسلامی، افزایش روحیه همدلی و گسترش فعالیتهای فرهنگی از جمله عرصههایی است که میتواند آثار ماندگاری در جامعه بر جای بگذارد.
مسجد و هئیت های مذهبی پیوند دهنده میان خانواده و جامعه
پورشیروان با اشاره به ظرفیت مساجد، هیئتهای مذهبی و محافل قرآنی تصریح کرد: این مراکز باید علاوه بر برگزاری برنامههای عبادی، به پایگاههای گفتوگو، آموزش و جهاد تبیین تبدیل شوند و بانوان میتوانند با حضور فعال در این عرصهها، پیوند میان خانواده و جامعه را تقویت کنند.
وی ادامه داد: فعالیتهای فرهنگی خرد مانند جلسات خانگی قرآن، نشستهای تربیتی، برنامههای آموزشی ویژه مادران و دختران و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، در کنار یکدیگر زنجیرهای از کنشهای مؤثر را شکل میدهد که در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی و استحکام فرهنگی جامعه منجر خواهد شد.
معاون امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه زنان در عرصههای فرهنگی به معنای ایفای مسئولیتی تمدنی است؛ مسئولیتی که با الهام از سیره حضرت زینب (س)، بر پایه بصیرت، اخلاق، مسئولیتپذیری و امیدآفرینی استوار است و میتواند زمینهساز پویایی و انسجام هرچه بیشتر جامعه باشد.
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