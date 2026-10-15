به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید بیمارستان خیّرساز امیرالمومنین(ع) گوراب در ملایر، افزود: پیشنهاد می‌شود با توجه به نزدیکی به خنداب بخش پرتو درمانی این بیمارستان هرچه سریعتر راه اندازی و اداره آن نیز با تعرفه بخش خصوصی به خود خیرین واگذار شود.

احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه هدف اصلی ما تسهیل امور برای راه اندازی این مرکز مهم درمانی است، افزود: باید تلاش شود بخش های که نیاز به تجهیزات سنگین و تامین اعتبار فراوان ندارند، آماده بهره‌برداری شود.

تامین تجهیزات و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بیمارستان گوراب ملایر در دستور کار قرار دارد

در راستای پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بیمارستان گوراب ملایر نشست هماهنگی و بررسی الزامات اجرایی این پروژه با حضور غلامرضا کلوندی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان، سید عابدین حسینی آهنگری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مدیر مالی و مدیر منابع فیزیکی و خیر نیک‌اندیش آقای توکلی، در دفتر مدیر دفتر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این نشست نیازهای تجهیزاتی، زیرساختی و اجرایی بیمارستان گوراب ملایر بررسی شد و حاضران درباره راهکارهای تامین امکانات موردنیاز و فراهم‌سازی بستر لازم برای آغاز ارائه خدمات درمانی در این مرکز به تبادل نظر پرداختند.

همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی همدان، وزارت بهداشت و خیرین حوزه سلامت برای پیگیری مطالبات، رفع موانع موجود و تسریع در روند آماده‌سازی و راه‌اندازی بیمارستان تاکید شد.

مشارکت خیر نیک‌اندیش آقای توکلی در این نشست نیز بیانگر اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های دولتی و مردمی در توسعه زیرساخت‌های سلامت است و پیگیری راه‌اندازی بیمارستان گوراب ملایر با هدف تقویت ظرفیت‌های درمانی منطقه، تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای درمانی شهرستان ملایر و مناطق پیرامونی دنبال می‌شود.