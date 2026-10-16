  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

مانور انتخابات در دشتی برگزار شد

مانور انتخابات در دشتی برگزار شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: مانور انتخابات تمام‌الکترونیکی در شهرستان دشتی برگزار شد.

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور انتخابات تمام‌الکترونیکی با هدف آشنایی شهروندان با روند اجرایی و نحوه رأی‌گیری الکترونیکی، در مصلی شهید امام خامنه‌ای (ره) شهر خورموج برگزار شد.

وی افزود: این مانور با هدف آشنایی بیشتر مردم با فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی و نحوه استفاده از تجهیزات مربوط به انتخابات برگزار شد و نمازگزاران با روند اجرای رأی‌گیری تمام‌الکترونیکی آشنا شدند.

مقاتلی ادامه داد: برگزاری این مانور در راستای افزایش آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی و آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره مراحل رأی‌گیری انجام شد.

مانور انتخابات در دشتی برگزار شد

کد مطلب 6979388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها