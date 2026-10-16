مانور انتخابات در دشتی برگزار شد

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور انتخابات تمام‌الکترونیکی با هدف آشنایی شهروندان با روند اجرایی و نحوه رأی‌گیری الکترونیکی، در مصلی شهید امام خامنه‌ای (ره) شهر خورموج برگزار شد.

وی افزود: این مانور با هدف آشنایی بیشتر مردم با فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی و نحوه استفاده از تجهیزات مربوط به انتخابات برگزار شد و نمازگزاران با روند اجرای رأی‌گیری تمام‌الکترونیکی آشنا شدند.

مقاتلی ادامه داد: برگزاری این مانور در راستای افزایش آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی و آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره مراحل رأی‌گیری انجام شد.