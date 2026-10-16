روایت رادیو نمایش از دنیای متفاوت هاروکی موراکامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «از دو که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم؟» با محوریت دنیای هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

موراکامی که دویدن را در کنار نویسندگی دنبال کرده است، در این روایت از زاویه‌ای متفاوت به مخاطبان معرفی می‌شود؛ جایی که مسیر طولانی دویدن و فرایند خلق داستان، هر ۲ به صبر، تمرکز و ادامه دادن نیاز دارند.

این نمایش رادیویی را فریدون محرابی کارگردانی کرده و سیمین بنائی نویسنده آن است. ملیحه مرادی‌جعفری تهیه‌کنندگی، محمدرضا قبادی‌فر افکتوری و محمدرضا محتشمی صدابرداری این اثر را بر عهده دارند.

محمد آقامحمدی، علی زرینی، محمد رضاعلی، فرشید صمدی‌پور، قربان نجفی، شهریار حمزیان، علی حسام‌فر، شیما جانقربان، سینا نیکوکار، سارینا کیان، بهرام سروری‌نژاد و رویا فلاحی نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش می‌کنند.

نمایش رادیویی «از دو که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم؟» از ۲۵ مهر ساعت ۱:۳۰ بامداد روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۱۰:۳۰ و ۱۷ پخش می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از موج اف‌ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز دنبال کنند.