به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در خطبه‌های نماز جمعه ۲۴ مهرماه چرام، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، نسبت به احتمال تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری بحران‌های جدید در منطقه هشدار داد.

وی با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در شرایطی که آمریکا با چالش‌های سیاسی و رسانه‌ای مواجه است، احتمال دارد جریان‌های جنگ‌طلب با تحریک و تشدید تنش‌ها به دنبال ایجاد بحران جدید و دستیابی به دستاوردهای سیاسی باشند.

امام جمعه چرام با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها افزود: هرگونه ماجراجویی نظامی جدید می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در منطقه داشته باشد و دامنه تقابل را به حوزه‌های مختلف گسترش دهد.

حجت الاسلام افشار با اشاره به نقش بازیگران منطقه‌ای در تحولات غرب آسیا تصریح کرد: معادلات امنیتی منطقه دیگر صرفاً بر اساس محاسبات قدرت‌های بزرگ تعیین نمی‌شود و بازیگران منطقه‌ای نقش مهمی در شکل‌دهی به آینده تحولات دارند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب در تجارت جهانی و انتقال انرژی خاطرنشان کرد: هرگونه اختلال در امنیت این گذرگاه‌های حیاتی می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای بازار انرژی و اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد.

امام جمعه چرام تأکید کرد: اهمیت این گذرگاه‌های راهبردی در معادلات جهانی انرژی و تجارت، تحولات امنیتی منطقه را به موضوعی فراتر از مرزهای غرب آسیا تبدیل کرده است.