به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز جمعه در جلسه بررسی مصوبات سفر استاندار خوزستان ایذه اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسریع در کار، مشاوران دستگاه‌های ذی‌ربط مطالعات خود را به سرعت نهایی می‌کنند و عملیات کاهش ورود آب به شهر ایذه به صورت ضربتی و اضطراری اجرایی خواهد شد تا آب‌های سطحی به سمت تالاب میانگران هدایت شوند.

وی با اشاره به جزئیات فنی این طرح افزود: بخشی از پروژه مربوط به حوزه آبخیزداری و بخش دیگر شامل تکمیل کانال هدایت آب است؛ این کانال چهار بخش دارد که بخش نخست اجرا شده، بخش دوم به علت ساخت‌وسازهای غیراصولی متوقف مانده، بخش سوم مشکلی ندارد و بخش چهارم نیز باید به سرعت احداث شود.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت تالاب‌های منطقه تصریح کرد: در شرق ایذه تالاب بندون و در غرب تالاب میانگران قرار دارد که عمده مشکلات ما مربوط به حوضه غربی و مرکزی است و تمام دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان یک تیم واحد برای رفع موانع موجود عمل کنند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در سطح استان بیان کرد: با هدف به حداقل رساندن خسارات سیلاب احتمالی، در سراسر خوزستان نقاط فرسایشی، مناطق نیازمند احداث سیل‌بند و مسیل‌های محتاج لایروبی شناسایی شده و ایمن‌سازی این نقاط با جدیت در دستور کار قرار دارد.