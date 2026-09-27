تسلا در یک قدمی تولید هزار روبات انسان نما در هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، طبق گزارش شرکت خودروسازی مذکور این رقم ۱۰ برابر افزایش نسبت به سطح تولید در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ میلادی است. براساس همین گزارش اگر روند تولید فعلی ادامه یابد، شرکت می تواند تا پایان سال هر هفته هزار دستگاه تولید کند. هرچند تولید فیزیکی روبات ها افزایشی است اما تسلا اعلام کرده روبات های اپتیموس همچنان نمی توانند فعالیت های عمومی را انجام دهند.

بنابراین با وجود توانایی برای تولید انبوه روبات ها، چالش های کلیدی مربوط به یادگیری فعالیت کارآمدی آنها را محدود می کند. در این گزارش چالش های مربوط به تامین کنندگان، قطعات ناهماهنگ و مشکلات مربوط به دستان اپتیموس برجسته شده است.

به همین دلیل تسلا متوجه شده حجم تولید مانع اصلی نیست. مشکل اصلی ارائه اپتیموس، مغز آن است. برای آنکه اپتیموس در صنعت کارآمد باشد، باید قادر به عمومی سازی باشد. این بدان معناست که باید بدود، فعالیت های ساده را بدون آموزش های مداوم برای متغیرهای مختلف در هر وظیفه انجام دهد.

البته سیستم تسلا می تواند فعالیت هایی که به طور خاص برای آنها آموزش دیده را انجام دهد اما شرایط ناآشنا ممکن است به رفتارهای پیش بینی نشده منجر شود. هرچند در گزارش نوشته شده فعالیت های ساده جدید ممکن است به چند روز آموزش نیاز داشته باشند.

تسلا سعی دارد با ایجاد مخزنی از رفتارهای بنیادین مانند گرفتن، بلند کردن، راه رفتن، قرار دادن و دستکاری کردن که مغز هوش مصنوعی می تواند به تدریج ترکیب و به فعالیت های نوین تبدیل کند، مشکل را برطرف کند.

این شرکت تاکنون ۵۰۰ هزار ساعت داده های آموزشی جمع آوری کرده و مشغول جمع آوری اطلاعات بیشتر با استفاده از لباس های ثبت حرکت و دوربین های متصل به کارگران انسانی است.