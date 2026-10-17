پیگیری مشکلات معلولان در خارگ؛ کمیسیون پس از ۱۰ سال فعال شد

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه کمیسیون معلولان بهزیستی در جزیره اظهار کرد: این برنامه با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه‌های مرتبط، به‌راحتی و در شرایط مطلوب برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت افزود: برگزاری این برنامه پس از ۱۰ سال در جزیره خارگ، گامی مهم در راستای رسیدگی به مسائل و نیازهای این قشر و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز به شمار می‌رود.

بخشدار ویژه خارگ همچنین از همکاری و همراهی دست‌اندرکاران و مسئولانی که در روند پیگیری و اجرای این برنامه نقش داشتند، قدردانی کرد.