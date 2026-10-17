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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

پیگیری مشکلات معلولان در خارگ؛ کمیسیون پس از ۱۰ سال فعال شد

پیگیری مشکلات معلولان در خارگ؛ کمیسیون پس از ۱۰ سال فعال شد

خارگ- بخشدار ویژه خارگ از برگزاری برنامه کمیسیون معلولان بهزیستی در این جزیره پس از ۱۰ سال خبر داد و پیگیری و همکاری مسئولان را در تحقق این برنامه مؤثر دانست.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه کمیسیون معلولان بهزیستی در جزیره اظهار کرد: این برنامه با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه‌های مرتبط، به‌راحتی و در شرایط مطلوب برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت افزود: برگزاری این برنامه پس از ۱۰ سال در جزیره خارگ، گامی مهم در راستای رسیدگی به مسائل و نیازهای این قشر و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز به شمار می‌رود.

بخشدار ویژه خارگ همچنین از همکاری و همراهی دست‌اندرکاران و مسئولانی که در روند پیگیری و اجرای این برنامه نقش داشتند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6979918

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