به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج امروز اظهار کرد: معرفی سیره و فضائل حضرت جعفر بن ابی‌طالب(ع) و ترویج نماز جعفر طیار(ع) باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حضرت جعفر طیار(ع) از چهره‌های برجسته صدر اسلام است و روایات متعددی بر جایگاه والای ایشان در تاریخ اسلام دلالت دارد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: حضرت جعفر طیار(ع) در جنگ موته با فداکاری در راه اسلام، هر دو دست خود را از دست داد و به الگویی ماندگار از ایثار و اخلاص تبدیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: حضرت جعفر(ع) در هجرت مسلمانان به حبشه، با دفاع از مهاجران و تلاوت آیاتی از سوره مریم برای نجاشی، نقش مهمی در تبیین معارف اسلامی و معرفی حقیقت اسلام ایفا کرد.

وی تاکید کرد: پیامبر اکرم(ص) از بازگشت حضرت جعفر(ع) از حبشه بسیار خرسند شدند و هم‌زمانی این رویداد با پیروزی مسلمانان در خیبر، بر شادی ایشان افزود.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: نماز جعفر طیار(ع) از یادگارهای ارزشمند پیامبر اکرم(ص) و عبادات مستحبی پرفضیلتی است که در روایات، برکات فراوانی برای آن بیان شده است.

وی بیان کرد: با توجه به فضائل نماز جعفر طیار(ع) در منابع معتبر حدیثی، لازم است آگاهی عمومی درباره این نماز افزایش یابد و مردم در حد توان، به‌ویژه روزهای جمعه، آن را اقامه کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: مساجد باید در آموزش و ترویج نماز جعفر طیار(ع) و افزایش آگاهی مردم درباره این عبادت نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: معارف اهل‌بیت(ع) باید در رفتار و سبک زندگی فردی و اجتماعی متجلی شود و عمل به آموزه‌های دینی، زمینه‌ساز تقویت معنویت و ارتقای اخلاق در جامعه است.