به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر دوشنبه در جمع طلاب، اساتید و کارکنان حوزه علمیه امام خمینی(ره) اظهار کرد: طلبگی مسیری مبتنی بر علم‌آموزی، خودسازی و مسئولیت‌پذیری است و طلاب باید از فرصت تحصیل برای تقویت دانش دینی و آمادگی برای خدمت به اسلام، قرآن و اهل‌بیت(ع) بهره بگیرند.

وی افزود: طلبه پیش از آنکه بتواند راهنمای دیگران باشد، باید مسیر صحیح را بشناسد و با تقویت ایمان، اخلاص و آگاهی خود، زمینه هدایت و آگاهی‌بخشی به جامعه را فراهم کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی با بیان اینکه علم و عمل باید در مسیر طلبگی در کنار یکدیگر قرار گیرند تصریح کرد: برخورداری از دانش دینی به‌تنهایی کافی نیست و طلاب باید با پایبندی به ارزش‌های اسلامی، تقویت تقوا و مجاهدت علمی، آموزه‌های دینی را در رفتار و عملکرد خود نیز متجلی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: حوزه‌های علمیه در طول تاریخ نقش مهمی در هدایت جامعه و گسترش معارف اسلامی داشته‌اند و استمرار این نقش‌آفرینی مستلزم توجه جدی به تربیت نیروهای آگاه، متعهد و برخوردار از توان علمی است.

وی با اشاره به جایگاه حوزه علمیه قم در جهان اسلام تاکید کرد: تلاش عالمان و بزرگان دینی در شکل‌گیری و توسعه مراکز علمی و حوزوی، زمینه‌ساز گسترش معارف اسلامی و تربیت نسل‌های مختلفی از عالمان دینی شده است و این ظرفیت باید در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه تقویت شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حوزه‌های علمیه باید زمینه رشد علمی، معنوی و مهارتی طلاب را فراهم کنند تا آنان بتوانند در عرصه‌های مختلف از تبلیغ و تدریس علوم دینی تا فعالیت‌های فرهنگی و دانشگاهی، نقش مؤثری ایفا کنند.

دری نجف‌آبادی ادامه داد: آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های آینده، مستلزم بهره‌گیری صحیح از فرصت تحصیل، افزایش توان علمی و تقویت روحیه خدمت‌گزاری است و طلاب باید با شناخت وظایف خود، برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و نیازهای دینی و فرهنگی جامعه آماده شوند.

وی بر ضرورت حرکت جدی طلاب در مسیر علم‌آموزی، خودسازی و خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: تربیت نیروهای توانمند و متناسب با نیازهای جامعه، از مسئولیت‌های مهم حوزه‌های علمیه است و طلاب باید با تقویت دانش و معنویت خود، برای ترویج معارف اسلامی و هدایت نسل‌های آینده آمادگی لازم را کسب کنند.