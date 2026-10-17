به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی با رأی قاطع اعضای مجمع رسانه‌ها (مجرس) به‌عنوان دبیرکل این تشکل تازه‌تأسیس انتخاب شد.

مجمع رسانه‌ها با عضویت بیش از سه هزار رسانه چاپی و الکترونیک فعالیت خود را آغاز کرده است. انتظامی ابتدا با رأی اتفاق آرای شورای مرکزی انتخاب شد و سپس در رأی‌گیری عمومی، حدود ۱۴۰۰ عضو مشارکت کردند که ۹۶ درصد آنان به انتخاب وی رأی مثبت دادند.

انتظامی سابقه تأسیس رسانه‌های جام‌جم و خبرآنلاین، هشت دوره نمایندگی رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات و مسئولیت‌های مدیریتی در حوزه فرهنگ و رسانه را دارد.