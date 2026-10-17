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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

حسین انتظامی دبیرکل مجمع رسانه‌ها شد

حسین انتظامی دبیرکل مجمع رسانه‌ها شد

حسین انتظامی با رأی قاطع اعضای مجمع رسانه‌ها (مجرس) به‌عنوان دبیرکل این تشکل تازه‌تأسیس انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی با رأی قاطع اعضای مجمع رسانه‌ها (مجرس) به‌عنوان دبیرکل این تشکل تازه‌تأسیس انتخاب شد.

مجمع رسانه‌ها با عضویت بیش از سه هزار رسانه چاپی و الکترونیک فعالیت خود را آغاز کرده است. انتظامی ابتدا با رأی اتفاق آرای شورای مرکزی انتخاب شد و سپس در رأی‌گیری عمومی، حدود ۱۴۰۰ عضو مشارکت کردند که ۹۶ درصد آنان به انتخاب وی رأی مثبت دادند.

انتظامی سابقه تأسیس رسانه‌های جام‌جم و خبرآنلاین، هشت دوره نمایندگی رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات و مسئولیت‌های مدیریتی در حوزه فرهنگ و رسانه را دارد.

کد مطلب 6979929
طاهره تهرانی

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