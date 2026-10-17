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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

اسپانیا: جنگ علیه ایران ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه برای اروپا داشته است

اسپانیا: جنگ علیه ایران ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه برای اروپا داشته است

نخست وزیر اسپانیا از تبعات مالی سنگین جنگ‌افروزی علیه ایران انتقاد کرد و گفت: جنگ علیه ایران ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه برای اروپا داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۲ میلیارد دلار) برای اروپایی ها هزینه داشته است.

وی اضافه کرد: ما حق داشتیم که از این جنگ حمایت نکرده و علیه آن اعتراض کردیم. می دانستیم که در نهایت مردم عادی باید هزینه آن را بپردازند.

سانچز با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ افروزی علیه ایران تصریح کرد: به همین دلیل است که ما در پارلمان، بسته حمایتی اجتماعی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد یورو (۱۳.۴ میلیارد دلار) را برای حمایت از شهروندان و بخش های آسیب دیده تصویب کرده ایم.

وی اضافه کرد: اکنون زمان آن رسیده است که به این فاجعه پایان دهیم.

کد مطلب 6979989

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