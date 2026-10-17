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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

جریمه ۷۲ میلیارد ریالی برای قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت‌گاز در سنندج

جریمه ۷۲ میلیارد ریالی برای قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت‌گاز در سنندج

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت قاچاقچی سوخت در سنندج به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی به دلیل حمل ۲۸ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۳۶ میلیارد ریال در شعبه رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج بررسی شد.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن مدارک کافی از سوی متهم و پس از بررسی مستندات پرونده، اتهام انتسابی محرز شناخته شد و متهم به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: این محموله سوخت قاچاق توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در یک دستگاه خودرو کشف و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6980016

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