به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۸ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۳۶ میلیارد ریال در شعبه رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج بررسی شد.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن مدارک کافی از سوی متهم و پس از بررسی مستندات پرونده، اتهام انتسابی محرز شناخته شد و متهم به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: این محموله سوخت قاچاق توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در یک دستگاه خودرو کشف و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.