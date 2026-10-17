فعالیت ۳ واحد آلاینده تولیدی در مازندران متوقف شد

حسین حیدرپور در گفت وگو با خبرنگار مهر از شناسایی تخلفات زیست‌محیطی در جریان بازرسی از واحدهای مختلف استان خبر داد و گفت: طی دوره مورد گزارش، ۵۴ اخطار زیست‌محیطی صادر و از ادامه فعالیت سه واحد آلاینده جلوگیری شد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل مستمر فعالیت‌های مستعد آلودگی افزود: پایش واحدهای مختلف با هدف ارزیابی میزان پایبندی به مقررات زیست‌محیطی و جلوگیری از بروز آسیب به محیط پیرامونی انجام می‌شود و رسیدگی به تخلفات، بخشی از برنامه نظارتی این اداره‌کل است.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: حفاظت از منابع طبیعی و کاهش فشار آلودگی بر محیط زیست استان، مستلزم همکاری واحدهای اقتصادی در رعایت ضوابط قانونی و توجه به پیامدهای فعالیت‌های خود است. اجرای این الزامات می‌تواند در حفظ سلامت شهروندان و پایداری زیست‌بوم‌های منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

حیدرپور همچنین با قدردانی از اقدامات کارشناسان و محیط‌بانان در حوزه نظارت و پایش، از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های آلاینده یا تخلفات زیست‌محیطی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست ثبت کنند تا موضوع از سوی مراجع مربوط بررسی و پیگیری شود.