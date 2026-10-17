ثبت ۲۸ هزار و ۵۸۵ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱۸ الی ۲۴ مهر ۱۴۰۵) مجموع ۲۸۵۸۵ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۷۱۰۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲۹۹۲ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۶۰۰۳۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۱۳۱ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۹درصد از کل ماموریت ها) و ۲۳۴۵۴ مورد (۸۲.۱ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.