کانون‌ های تب برفکی در آذربایجان غربی ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک قابلی با اشاره به ظرفیت دامپروری آذربایجان غربی اظهار کرد: در حال حاضر حدود پنج میلیون رأس دام سبک و سنگین در استان وجود دارد و آذربایجان غربی یکی از قطب‌های مهم دامپروری کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های دامی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و هم‌ مرزی با سه کشور، مراقبت‌های بهداشتی و کنترل ورود و خروج دام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در همین راستا، دامپزشکی استان از طریق ۶ قرنطینه دامی در مبادی مختلف، از جمله سرو ارومیه، کیله سردشت، بازرگان، رازی و کوزه‌رش، اقدامات نظارتی و کنترلی را دنبال می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از بیماری‌های دامی ادامه داد: طی ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۷ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون دام علیه بیماری‌های مختلف از جمله تب برفکی و بروسلوز انجام شده است که نقش مهمی در حفظ سلامت دام‌ها، کاهش خسارات اقتصادی و پایداری تولید دارد.

قابلی همچنین با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی در صنعت طیور کشور گفت: استان در زنجیره تولید طیور از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و با فعالیت حدود ۹۰۰ واحد مرغداری گوشتی، بخشی مهم از نیاز کشور به محصولات پروتئینی را تأمین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد از تولیدات استان به سایر استان‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید واکسن در استان افزود: کارخانه واکسن‌سازی روناک در مهاباد در زمینه تولید واکسن تب برفکی فعالیت می‌کند و علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از نیاز واکسنی سایر استان‌های کشور را نیز پوشش می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با تأکید بر نقش راهبردی دامپزشکی در سلامت جامعه خاطرنشان کرد: دامپزشکی در نقطه اتصال سلامت عمومی، امنیت غذایی و اقتصاد قرار دارد و اقدامات این مجموعه در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی، نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و حمایت از تولید، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار ایفا می‌کند.

قابلی انجام واکسیناسیون برای ۱۶ هزار ۷۸۶ قلاده سگ واکسیناسیون علیه بیماری هاری، نظارت بر کشتار ۲۱ میلیون قطعه طیور کشتار شده و مظارت بر کشتار ۵۵ هزار و ۱۸۸ راس دام سبک کشتار شده در نیمه نخست امسال را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد.