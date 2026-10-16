به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده شامگاه پنجشنبه در نشست حفاظت از فوک خزری با اشاره به اهمیت حفاظت از فوک خزری اظهار کرد: بازگرداندن فوک‌های نجات‌یافته به طبیعت، بخشی از تلاش‌ها برای صیانت از تنوع زیستی دریای خزر است، اما تداوم این اقدامات به همکاری‌های ملی و منطقه‌ای و کاهش تهدیدهایی بستگی دارد که بقای این گونه را با مخاطره روبه‌رو می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان استان‌های ساحلی افزود: مشخص بودن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، ارتباط مؤثر میان مجموعه‌های اجرایی و علمی و افزایش آگاهی جوامع محلی می‌تواند به اجرای بهتر برنامه‌های حفاظت از فوک خزری کمک کند.

وی گفت: در یکی از این اقدامات، یک قلاده فوک خزری پس از گرفتار شدن در تور صیادی و تحمل آسیب‌های جسمی، عفونت و ضعف عمومی، برای درمان به مرکز حفاظت فوک خزری ایران منتقل شد. این حیوان در دوره درمان، تحت مراقبت‌های دامپزشکی قرار گرفت و وضعیت سلامت و روند بازیابی توان جسمانی آن به‌طور مستمر بررسی شد.

امیر صیاد شیرازی از مرکز حفاظت فوک خزری ایران درباره وضعیت این حیوان گفت: فوک در زمان ورود به مرکز شرایط جسمانی مناسبی نداشت و علاوه بر آسیب‌های ناشی از حادثه، با عفونت و ضعف عمومی نیز روبه‌رو بود. به همین دلیل، روند درمان با مراقبت‌های دامپزشکی، تغذیه تخصصی و پایش مداوم وضعیت سلامت ادامه یافت.

به گفته وی، پس از حدود یک ماه مراقبت و بازتوانی، وضعیت جسمانی حیوان بهبود پیدا کرد و کارشناسان با ارزیابی توانایی آن برای ادامه زندگی در طبیعت، بازگشتش به زیستگاه طبیعی را تأیید کردند.

محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، نیز با اشاره به نقش همکاری‌های محلی در نجات این حیوان اظهار کرد: شناسایی به‌موقع فوک گرفتار در تور صیادی و همکاری ماهیگیران با نیروهای محیط زیست و متخصصان مرکز، امکان انتقال حیوان برای درمان و فراهم شدن شرایط بازگشت آن به دریا را مهیا کرد.

وی با بیان اینکه گرفتار شدن در ادوات صیادی از تهدیدهای پیش روی فوک خزری است، بر اهمیت اطلاع‌رسانی سریع صیادان در مواجهه با چنین مواردی تأکید کرد و گفت: همکاری جامعه صیادی با گروه‌های امداد و نجات می‌تواند در افزایش شانس زنده ماندن این گونه نقش مهمی داشته باشد.

کنعانی همچنین به ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود در مازندران اشاره کرد و استقرار مرکز منطقه‌ای حفاظت از فوک خزری در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله و فعالیت دبیرخانه برنامه اقدام حفاظت از این گونه در دانشگاه تربیت مدرس، واحد نور، را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تقویت اقدامات حفاظتی دانست.