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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

ضرورت ساماندهی ترافیک رادیو دریای چالوس

ضرورت ساماندهی ترافیک رادیو دریای چالوس

چالوس - فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی معابر شهری، خواستار تسریع در نصب علائم ترافیکی، اجرای خط‌کشی در مسیر رینگ ۴۵ متری شهر وساماندهی ترافیک رادیو دریا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان با قدردانی از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای این پروژه، بر رعایت استانداردهای فنی و تکمیل اقدامات ایمنی تأکید کرد و دستور داد نصب علائم راهنمایی و رانندگی، خط‌کشی مسیر، افزایش روشنایی، نصب کاهنده‌های سرعت استاندارد و اجرای پنج گذرگاه مصوب عابران پیاده در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به افزایش آمار تصادفات شهری در محور رادیو دریا، ساماندهی تردد در این محدوده را ضروری دانست و بر تعیین اولویت اجرای سه دوربرگردان و احداث پل آبنمای استاندارد تأکید کرد.

فرماندار چالوس نصب فوری دوربین‌های کنترل سرعت و راهبندهای ریلی در میدان رادیو دریا، شناسایی نقاط و ساعات اوج ترافیک و هماهنگی میان پیمانکار و پلیس راهور را از دیگر اقدامات موردنیاز برای مدیریت بهتر ترافیک این محور برشمرد.

یوسف‌پور در پایان بر پشتیبانی از مجموعه مدیریت شهری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از حوادث، افزایش ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6980218

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