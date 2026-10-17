به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عسکری با اشاره به چالش‌های مالی حوزه سلامت اظهار کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از مهم‌ترین موانع پرداخت منظم کارانه پزشکان و کارکنان دانشگاه است.

وی افزود: در حال حاضر مطالبات دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و در صورت وصول این مطالبات، مشکلی در تأمین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان نخواهیم داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اولویت پرداخت مطالبات پرسنلی در اسفندماه ۱۴۰۳ بیان کرد: رسیدگی به وضعیت معوقات کارکنان و تأمین منابع موردنیاز برای پرداخت مطالبات آنان، از اولویت‌های اصلی مدیریت دانشگاه بوده و با جدیت دنبال شده است.

پرداخت ۲۲ ماه کارانه پزشکان و کارکنان

عسکری در تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: در اسفندماه ۱۴۰۳ معادل پنج ماه کارانه، در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱ ماه و در سال ۱۴۰۵ نیز معادل شش ماه کارانه پزشکان و کارکنان پرداخت شده است که در مجموع به ۲۲ ماه می‌رسد.

وی با اشاره به حجم بالای تعهدات مالی دانشگاه تصریح کرد: متوسط پرداخت ماهانه کارانه پزشکان و کارکنان بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد تومان است که تأمین آن به جریان مستمر منابع مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر وابستگی دارد.

معوقات ۱۰ ماهه نیروهای شرکتی به صفر رسید

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی مطالبات پرسنلی اظهار کرد: در ابتدای مدیریت دکتر پناهی، نیروهای شرکتی با ۱۰ ماه مطالبات معوق مواجه بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی و تأکید رئیس دانشگاه، این معوقات به‌طور کامل پرداخت شد و به صفر رسید.

عسکری افزود: همچنین معوقات اضافه‌کار کارکنان و مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز به‌روز شده است؛ اقداماتی که با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی کارکنان و حمایت از سرمایه انسانی دانشگاه انجام شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر خاطرنشان کرد: پزشکان، پرستاران، اعضای هیئت علمی و کارکنان، سرمایه‌های اصلی نظام سلامت استان هستند و پرداخت به‌موقع مطالبات آنان، علاوه بر کاهش دغدغه‌های معیشتی، در تقویت انگیزه شغلی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نقش مهمی دارد.