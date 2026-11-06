به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «سفیران فاطمی» با هدف تربیت مربیان معارف فاطمی و ترویج فرهنگ و سیره حضرت زهرا(س)، طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه با حضور بیش از ۱۲۰ نفر در شیراز برگزار شد.

این دوره آموزشی به همت نهضت قرآنی بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس و با مجری‌گری مؤسسه ملائک مهر شیراز و با حضور جمعی از اساتید برجسته از شهر مقدس قم برگزار شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با حضور در نشست‌های علمی و آموزشی، مباحث مرتبط با معارف فاطمی، سیره و شخصیت حضرت زهرا(س)، خطبه فدکیه و جایگاه و مقام والای آن حضرت را فرا گرفتند.

توانمندسازی فعالان فرهنگی و تربیت مربیان متخصص در حوزه معارف فاطمی و همچنین گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در میان اقشار مختلف جامعه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره بود.

در پایان این دوره آموزشی، به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره اعطا شد.