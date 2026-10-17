سهم ۷ نفره کهگیلویه و بویراحمد از فرصت شغلی برای نخبگان کشور

سید حمدالله اکوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام سومین فراخوان جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: در این فراخوان، ۷۴۹ فرصت شغلی از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های خصوصی سراسر کشور اعلام شده است.

اکوانی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه اقتصادی و فناوری افزود: بخش خصوصی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد، برای توسعه فعالیت‌های خود به نیروهای متخصص و توانمند نیاز دارد و بنیاد ملی نخبگان با اجرای این فراخوان‌ها، زمینه ارتباط مؤثر میان استعدادهای برتر و شرکت‌های متقاضی نیروی انسانی را فراهم می‌کند.

وی افزود: این فراخوان به‌صورت متمرکز از سوی بنیاد ملی نخبگان اعلام شده است و همه استعدادهای برتر جویای کار در سراسر کشور که واجد شرایط هستند، می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند تا شرایط آن‌ها برای احراز موقعیت‌های شغلی اعلام‌شده مورد بررسی قرار گیرد.

مهلت ثبت‌نام تا پنجم آبان‌ماه

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است، تصریح کرد: متقاضیان برای شرکت در این فراخوان باید به سامانه یکپارچه بنیاد ملی نخبگان به نشانی sina.bmn.ir مراجعه کرده و در بخش «شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی» ثبت‌نام کنند.

اکوانی تأکید کرد: این فراخوان ماهیت سراسری دارد و متقاضیان از سراسر کشور می‌توانند در آن شرکت کنند؛ همچنین انتخاب کدهای محلی موردنظر برای محل خدمت، با توجه به ترجیح متقاضیان انجام می‌شود و محدودیتی از این بابت وجود ندارد.

اعلام نیاز یک شرکت استان به جذب ۷ نیروی متخصص

وی با اشاره به مشارکت شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی بیان کرد: مجموعه‌های خصوصی در بخش‌های صنعتی، فناوری، خدماتی و دانش‌بنیان، نیازهای خود را برای جذب نیروی انسانی متخصص به بنیاد ملی نخبگان اعلام کرده‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد افزود: پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه سینا، اطلاعات و سوابق آنان بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده بررسی می‌شود و افراد واجد شرایط، متناسب با تخصص و مهارت‌هایشان به شرکت‌های متقاضی معرفی خواهند شد.

اکوانی بیان کرد: در میان مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این فراخوان، یکی از شرکت‌های معتبر و فعال بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد نیز نیاز خود به جذب هفت نیروی متخصص و نخبه را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: فرآیند ارزیابی شامل بررسی سوابق علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی متقاضیان و تطبیق تخصص و مهارت‌های آنان با نیازهای اعلام‌شده از سوی شرکت‌هاست و پس از آن، افراد واجد شرایط برای طی مراحل جذب به مجموعه‌های خصوصی معرفی می‌شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان با دعوت از استعدادهای برتر واجد شرایط برای ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده گفت: بنیاد نخبگان استان در مراحل مختلف این فرآیند، راهنمایی و پشتیبانی لازم را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه سینا مراجعه کنند یا از طریق شماره‌های ۰۷۴۳۳۲۳۱۵۳۱ و ۰۷۴۳۳۲۳۱۵۳۲، داخلی ۲، با بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد تماس بگیرند یا به‌صورت حضوری مراجعه کنند.