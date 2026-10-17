معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار کرد: این اقدامات با هدف جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تفکیک اراضی کشاورزی و حفاظت از زمین‌های حاصلخیز در روستاهای این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده طی مهرماه، ۲۰ مورد تفکیک و پلاک‌بندی غیرمجاز در اراضی شالیزاری به مساحت چهار هزار مترمربع و ۱۵ مورد تفکیک و پلاک‌بندی در اراضی باغی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع شناسایی شد که مطابق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد صورت گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: در همین مدت، شش مورد احداث بنای غیرمجاز به مساحت ۲۱۵ مترمربع نیز شناسایی و اقدامات قانونی برای قلع‌وقمع این بناها انجام شد. همچنین با دیوارکشی‌های غیرمجاز به طول ۱۵۰ متر در محدوده اراضی کشاورزی برخورد شد.

صفری اوریمی با بیان اینکه این اقدامات در روستاهای شیخ‌رجه، جوجاده ارطه، میانرود و میکلا انجام شده است، تصریح کرد: حفاظت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خارج شدن این زمین‌ها از چرخه تولید، از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیامدهای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: تفکیک زمین‌های زراعی، احداث بنا و دیوارکشی بدون مجوز، علاوه بر کاهش سطح اراضی قابل کشت، می‌تواند ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد و زمینه بهره‌برداری نامناسب از منابع ارزشمند کشاورزی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با تأکید بر استمرار نظارت بر اراضی کشاورزی گفت: کارشناسان و نیروهای گشت حفاظت از اراضی، شناسایی تخلفات و پیگیری موارد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز را در دستور کار دارند و با تخلفات شناسایی‌شده در چارچوب قوانین برخورد خواهد شد.

صفری اوریمی همچنین از مالکان اراضی کشاورزی خواست پیش از احداث بنا، تفکیک زمین یا اجرای طرح‌های عمرانی، ضوابط قانونی را بررسی و مجوزهای لازم را دریافت کنند تا از بروز تخلفات و تحمیل هزینه‌های ناشی از برخورد قانونی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از زمین‌های زراعی و باغی، نقش مهمی در تداوم تولید محصولات غذایی، حفظ اشتغال کشاورزی و حمایت از کشاورزی پایدار دارد و اقدامات نظارتی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در قائم‌شهر ادامه خواهد داشت.