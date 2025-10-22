معصومه صفری اوریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی به‌صورت جدی ادامه خواهد داشت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر، اعلام کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۴۲ پلاک تفکیک غیرمجاز به مساحت کلی ۱۴ هزار مترمربع در اراضی کشاورزی روستای دیوکلا سفلی این شهرستان تخریب شد.

وی افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب، نیروی انتظامی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با استفاده از یک دستگاه لودر انجام گرفت تا با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرات غیرقانونی در کاربری زمین‌های کشاورزی مقابله شود.

صفری اوریمی تاکید کرد که این اقدامات در راستای حفظ زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان انجام شده و برخورد با متخلفین با قاطعیت ادامه دارد.

وی همچنین یادآور شد: تفکیک و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع بوده و اداره امور اراضی شهرستان در سال جاری نظارت‌ها بر ساخت و سازهای غیرمجاز را تشدید کرده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان خاطرنشان کرد که حفظ و حراست از زمین‌های کشاورزی از اولویت‌های اصلی است و روند برخورد قانونی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به صورت مستمر دنبال خواهد شد.