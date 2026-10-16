توقیف یک خودروی متخلف با ۱۷۶ کارت سوخت در شهرستان سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی، رئیس دادگستری شهرستان سیریک از کشف و ضبط ۱۷۶ عدد کارت سوخت به همراه یک مخزن فلزی غیرمجاز از یک خودروی حامل سوخت قاچاق خبر داد.

رئیس دادگستری سیریک در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی برای مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق و صیانت از سرمایه‌های ملی، مأمورین انتظامی شهرستان سیریک طی بازرسی از خودروهای عبوری موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، علاوه بر یک مخزن فلزی دست‌ساز و جاسازی‌شده جهت حمل غیرمجاز سوخت، تعداد ۱۷۶ عدد کارت سوخت بنزین نیز کشف و ضبط شده است.

محمدی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق فرآورده‌های نفتی علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، حقوق عامه و بیت‌المال را نیز مورد هدف قرار می‌دهد، تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق سوخت با قاطعیت، سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

رئیس دادگستری سیریک در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

وی یادآور شد: همچنین تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی سرشبکه‌ها و سایر همدستان احتمالی متهم دستگیر شده ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.