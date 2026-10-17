زمین خواری ۹۰ میلیاردی در اردستان رفع تصرف شد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان در پی دریافت شکایتی رسمی از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان مبنی بر دخل و تصرف غیرقانونی در بخشی از اراضی ملی، بررسی تخصصی و قانونی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: در بررسی‌های دقیق و کارشناسی صورت‌گرفته توسط ماموران مشخص شد فردی سودجو با انجام اقدامات غیرقانونی و بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز یا مدارک قانونی، ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان را به تصرف خود درآورده و حصارکشی کرده است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق عامه، افزود: ارزش ریالی این پرونده زمین‌خواری بر اساس نظر کارشناسان مربوطه ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است که نشان‌دهنده ابعاد خسارت وارده به عرصه‌های ملی است.

سردار حسنوند ابراز کرد: در این رابطه با اقدام قاطع پلیس و همکاری دستگاه قضایی، علاوه بر رفع تصرف کامل زمین‌های مذکور و اعاده آن به وضع سابق و چرخه انفال، برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.