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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

کاراته رده های سنی جهان - لهستان

رضایتی به مدال برنز جهان رسید

رضایتی به مدال برنز جهان رسید

در چهارمین روز از رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در رده های سنی پایه، تیم ایران به یک مدال برنز توسط حمیدرضا رضایی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان امروز شنبه حمیدرضا رضایتی در وزن ۷۰- کیلوگرم نوجوانان پسر در مسابقه رده بندی برابر پابلو پرز از اسپانیا به برتری ۲ بر صفر رسید و با قرار گرفتن بر سکوی سوم جهان صاحب مدال برنز این وزن شد.

رضایتی نمایندگانی از رومانی، ایرلند و ایتالیا را شکست داده بود و در مرحله نیمه‌نهایی با شکست مقابل ازبکستان از صعود به فینال بازماند.

دیگر نماینده کشورمان دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم نوجوانان دختر بود که در دیدار رده بندی مقابل رقاب حسن از مصر ۵ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.

کد مطلب 6980379

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