رضایتی به مدال برنز جهان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان امروز شنبه حمیدرضا رضایتی در وزن ۷۰- کیلوگرم نوجوانان پسر در مسابقه رده بندی برابر پابلو پرز از اسپانیا به برتری ۲ بر صفر رسید و با قرار گرفتن بر سکوی سوم جهان صاحب مدال برنز این وزن شد.

رضایتی نمایندگانی از رومانی، ایرلند و ایتالیا را شکست داده بود و در مرحله نیمه‌نهایی با شکست مقابل ازبکستان از صعود به فینال بازماند.

دیگر نماینده کشورمان دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم نوجوانان دختر بود که در دیدار رده بندی مقابل رقاب حسن از مصر ۵ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.