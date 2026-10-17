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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

حماس: در حمایت از کشاورزان علیه اشغالگران به پا خیزید

حماس: در حمایت از کشاورزان علیه اشغالگران به پا خیزید

عضو بارز حماس خواستار بسیج گسترده فلسطینی ها در شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری برای مقابله با موج حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی ها و دارایی های آنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، عبدالرحمن شدید، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، خواستار بسیج گسترده فلسطینی ها در شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری برای مقابله با موج حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی ها و اموال آنان شد.

وی افزود: حملات شهرک‌نشینان همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون در کرانه باختری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این اقدامات در چارچوب جنگ پاکسازی قومی اشغالگران علیه ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن صورت می‌گیرد.

این عضو برجسته حماس بیان کرد: گسترش این حملات ضرورت بسیج گسترده و مقابله با آن‌ها را افزایش داده است.

وی خواستار حمایت از کشاورزان فلسطینی شد که با موج خطرناکی از آزار و حملات شهرک‌نشینان، تحت حمایت نیروهای اشغالگرصهیونیستی، مواجه هستند.

او همچنین خواستار تشدید فعالیت‌های مقاومتی با همه ابزارهای ممکن برای بازداشتن شهرک‌نشینان از ادامه حملات شد و تاکید کرد: ملت ما در برابر این تجاوز فزاینده تسلیم نخواهد شد، همچنان به سرزمین و مقدسات خود پایبند خواهد ماند و با تمام توان از آن‌ها دفاع خواهد کرد.

کد مطلب 6980405

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