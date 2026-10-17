پرونده مرگ پیشکسوت کشتی خوزستان بر اثر تصادف پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت کشتی خوزستان ضمن تبریک هفته تربیت بدنی بیان کرد: بسیار خرسندم که در جمع پرافتخارترین رشته ورزشی خوزستان و کشور هستم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه کشتی نقش مهم و اثرگذاری در به اهتزاز درآمدن پرچم کشور در دوره های مختلف داشته و دارد، تصریح کرد: آخرین افتخارآفرینی در بازی های ناگویا و کشتی امیدهای جوان بود که کشتی خوزستان نیز درخشید.

وی ضمن ابراز ناراحتی از فقدان استاد چوپان و عرض تسلیت، عنوان کرد: این پیشکسوت سال های بسیاری برای کشتی و ورزش استان زحمت کشید. با توجه به اینکه در سانحه تصادف جان خود را از دست داده و راننده متواری است، از مسئولان درخواست دارم به صورت خاص موضوع را از نهادهای امنیتی و انتظامی پیگیر شوند تا خون این پیشکسوت هر چند قتل غیرعمد بوده پایمال نشود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه استان در مدال آوری ها بسیار اثرگذار بوده و نقش کشتی بسیار خاص تر است، ادامه داد: هرچه توقع دارند به حق است و بنده به عنوان خدمتگزار ورزش گاهی شرمنده می شوم. البته تمام تلاش خود را کرده ایم اما متاسفانه برخی جاها آنگونه که باید به ورزش توجه نمی شود.

بنی تمیم تاکید کرد: شرایط کشور را درک می‌کنیم و امیدوارم با بهبود شرایط بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی با اشاره به درخواست هیات های شهرستانی برای کمک های مالی و زیرساختی گفت: کشتی با فاصله بیشترین سهم را از ورزش استان دریافت کرده که این حقشان بوده و ربطی به کشتی گیر بودن بنده ندارد. البته آنچه به ورزش اعتبار داده می شود با حد مطلوب و انتظارات فاصله دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به قول داده شده پاداش قهرمانان رقابت های ناگویا، اظهار کرد: قول داده شده بود به نفرات اول مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اهدا شود که طبق هماهنگی های صورت گرفته با استاندار، روز دوشنبه جایزه عبدولی اهدا خواهد شد. از رئیس هیئت کشتی نیز تقاضا داریم برای حضور میرزاده حتی در تایم کوتاه هماهنگی لازم داشته باشند.

بنی تمیم افزود: همچنین جوایز ورزشکاران کبدی و بسکتبال نیز با حضور استاندار اهدا خواهد شد که در آن جلسه مدیرکل راه و شهرسازی دعوت هستند تا قول زمین ها تعیین تکلیف نهایی شود.

وی، مبلغ جوایز ورزشکاران ناگویا را حدود دو میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: برای تامین این مبلغ بسیار تلاش کردیم. امیدوارم ورزشکاران پارالمپیکی نیز کسب مدال فراوان داشته باشند و خداوند کمک کند هزینه آن هم تامین‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص حفظ و نگهداری باشگاه ها و سالن های کشتی تاکید کرد و ادامه داد: درخواست داریم نسبت به این موضوع توجه شود. نباید وجدان و غیرت ما اجازه دهد به دلیل کم کاری ها فرزندان مان دچار بیماری شوند.