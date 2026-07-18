  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پاداش ۷۰۰ میلیونی برای مدال‌آوران خوزستانی ناگویا تعیین شد

پاداش ۷۰۰ میلیونی برای مدال‌آوران خوزستانی ناگویا تعیین شد

اهواز- مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: برای حمایت از افتخارآفرینان در بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ناگویا، پاداش ۷۰۰ میلیون تومانی برای کسب مدال طلا در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی‌تمیم صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح سازوکارهای حمایتی از ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ناگویا ژاپن اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه این رویداد ورزشی، استان خوزستان که بیشترین ورزشکار را در مسیر کسب سهمیه دارد، برنامه حمایتی مدونی را تدوین کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ ورزشکار و مربی خوزستانی در اردوهای تیم ملی حضور دارند و پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰ سهمیه برای بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ناگویا کسب شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به جزئیات پاداش‌های مدال‌آوران بیان کرد: برای این دوره از بازی‌ها، به ورزشکارانی که موفق به کسب مدال طلا شوند ۷۰۰ میلیون تومان، برای مدال نقره ۴۰۰ میلیون تومان و برای کسب مدال برنز ۲۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

بنی‌تمیم ادامه داد: علاوه بر این، به منظور حمایت از افتخارآفرینان در مرحله آماده‌سازی و کسب سهمیه، مبلغ ۴۰ میلیون تومان به ورزشکاران و ۲۰ میلیون تومان به مربیان پرداخت می‌شود و تلاش داریم در صورت تأمین اعتبار، این فرایند به صورت ماهانه در دو تا سه مرحله تکرار شود.

وی گفت: این فرایند حمایتی با ارزیابی عملکرد ورزشکاران تا شروع بازی‌ها ادامه خواهد داشت تا سهمیه‌ها قطعی شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پایان با اشاره به حمایت‌های مالی در سال‌های گذشته تصریح کرد: جدا از کمک‌های مالی جاری، در مجموع طی چهار دوره و چهار سال متوالی بیش از ۱۸ میلیارد تومان پاداش به افتخارآفرینان خوزستانی پرداخت شده است.

کد مطلب 6891085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها