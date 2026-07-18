به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی‌تمیم صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح سازوکارهای حمایتی از ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ناگویا ژاپن اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه این رویداد ورزشی، استان خوزستان که بیشترین ورزشکار را در مسیر کسب سهمیه دارد، برنامه حمایتی مدونی را تدوین کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ ورزشکار و مربی خوزستانی در اردوهای تیم ملی حضور دارند و پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰ سهمیه برای بازی‌های آسیایی و پارآسیایی ناگویا کسب شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به جزئیات پاداش‌های مدال‌آوران بیان کرد: برای این دوره از بازی‌ها، به ورزشکارانی که موفق به کسب مدال طلا شوند ۷۰۰ میلیون تومان، برای مدال نقره ۴۰۰ میلیون تومان و برای کسب مدال برنز ۲۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

بنی‌تمیم ادامه داد: علاوه بر این، به منظور حمایت از افتخارآفرینان در مرحله آماده‌سازی و کسب سهمیه، مبلغ ۴۰ میلیون تومان به ورزشکاران و ۲۰ میلیون تومان به مربیان پرداخت می‌شود و تلاش داریم در صورت تأمین اعتبار، این فرایند به صورت ماهانه در دو تا سه مرحله تکرار شود.

وی گفت: این فرایند حمایتی با ارزیابی عملکرد ورزشکاران تا شروع بازی‌ها ادامه خواهد داشت تا سهمیه‌ها قطعی شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پایان با اشاره به حمایت‌های مالی در سال‌های گذشته تصریح کرد: جدا از کمک‌های مالی جاری، در مجموع طی چهار دوره و چهار سال متوالی بیش از ۱۸ میلیارد تومان پاداش به افتخارآفرینان خوزستانی پرداخت شده است.