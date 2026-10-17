به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی رئیس هیئت کشتی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای حفظ و ارتقا شرایط موجود رشته کشتی دو موضوع حائز اهمیت است؛ حفظ سرمایه های انسانی اعم از مربی، ورزشکار و روسای هیأت ها مهم است که باید برای آن در بعد مادی و معنوی برنامه داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان افزود: ارتقاء میزان و سطح کیفی اماکن ورزشی تحت عنوان سالن ورزشی مهم است که به جد پیگیر آن هستیم. برای بخش اول نیز فرادستگاهی است و دیگر دستگاه های باید پای کار بیایند تا شرایط بهتری برای حفظ و افزایش انگیزه مربیان داشته باشیم.

وی در خصوص ساخت و ساز سالن ۴۵۰۰ نفری مجموعه شهید قربانی بیان کرد: فدراسیون کشتی برای این مساله اعلام آمادگی کرده تا ساخت و ساز توسط آقای دبیر انجام شود، مکاتباتی نیز صورت گرفته، روند قانونی آن در حال طی شدن است و از طریق تبصره ماده ۶۹ امکان واگذاری به فدراسیون وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه بودجه ورزش استان بسیار محدود است گفت: این سالن برای ساخت بیش از یک میلیارد تومان هزینه لازم دارد در حالی که بودجه خوزستان کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که اعلام آمادگی دبیر برای ساخت فرصت مغتنمی است؛ موافقت وزیر ورزش و جوانان و استان اخذ شده و بیش از ۹۰ درصد مراحل اداری پیش رفته است تنها باید در هیئت دولت مطرح و موافقت گرفته شود.