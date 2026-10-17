ظرفیت بیمارستان محمودآباد به ۶۴ تخت افزایش می یابد

کیان سپهریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جغرافیایی و گردشگرپذیری این شهرستان اظهار کرد: حضور جمعیت شناور و مهاجران در کنار جمعیت بومی، حجم مراجعات به این مرکز درمانی را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر به اورژانس و سه هزار نفر به درمانگاه بیمارستان مراجعه می‌کنند.

وی افزود: از مجموع مراجعات ماهانه، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در اورژانس و بخش‌های تخصصی بیمارستان بستری می‌شوند.

رئیس بیمارستان شهدای محمودآباد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای خدمات درمانی گفت: بخش بیماران خاص و تالاسمی و همچنین خدمات تصویربرداری، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و سی‌سی‌یو در این بیمارستان راه‌اندازی شده است.

سپهریان با بیان اینکه خدمات اورژانس نیز تقویت شده است، تصریح کرد: در حال حاضر یک پزشک متخصص در کنار یک پزشک عمومی در اورژانس فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که پیش از این، ارائه خدمات این بخش تنها با حضور یک پزشک عمومی انجام می‌شد.

وی از آغاز به کار و افزایش حضور پزشکان متخصص در رشته‌های گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب، اعصاب و روان، چشم‌پزشکی، جراحی زنان، جراحی مغز و اعصاب و تغذیه خبر داد و افزود: بخش جراحی بیمارستان به دلیل کمبود نیروی انسانی و نبود پزشکان متخصص غیرفعال بوده است که تلاش می‌کنیم این بخش به‌زودی فعالیت خود را از سر بگیرد.

کمبود آمبولانس؛ یکی از چالش‌های بیمارستان

سپهریان با اشاره به ضرورت نگهداری مستمر از زیرساخت‌ها و تأسیسات بیمارستانی اظهار کرد: بیمارستان یک مجموعه شبانه‌روزی است که به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد و حفظ و نگهداری تأسیسات ساختمانی از دغدغه‌های مهم مدیریت آن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: برای افزایش رفاه بیماران و مراجعه‌کنندگان، تلاش شده است خدمات عمومی از جمله داروخانه شبانه‌روزی، فیزیوتراپی و بوفه با مشارکت بخش خصوصی و واگذاری ارائه خدمات فعال باشد.

رئیس بیمارستان شهدای محمودآباد همچنین کمبود آمبولانس را از مشکلات این مرکز درمانی دانست و گفت: این بیمارستان در حال حاضر تنها یک دستگاه آمبولانس برای جابه‌جایی بیماران در اختیار دارد که پاسخگوی نیازهای درمانی و حجم مراجعات نیست.

وجود ۵۰ پست خالی پرستاری در بیمارستان محمودآباد

سپهریان در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی بخش پرستاری اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ پرستار در بخش‌های مختلف بیمارستان فعالیت می‌کنند، اما با توجه به شمار بیماران و میزان مراجعات، این تعداد پاسخگوی نیازهای مرکز درمانی نیست.

وی افزود: ۵۰ ردیف و پست سازمانی در بخش پرستاری بیمارستان خالی است و تاکنون جذب نیروی متناسب با این ظرفیت انجام نشده است.

رئیس بیمارستان شهدای محمودآباد در پایان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم از محل سهمیه آزمون استخدامی پیش‌رو، ۱۰ پرستار برای این بیمارستان جذب کنیم تا بخشی از کمبود نیروی انسانی برطرف شود و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران بهبود یابد.