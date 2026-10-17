موضع گیری وزیر خارجه مصر درباره سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در حاشیه پنجاه ‌و دومین نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بغداد با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، دیدار کرد.

در این دیدار، تحولات اوضاع منطقه از جمله پرونده ایران، مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالعاطی بر اهمیت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت از راهکارهای سیاسی و تشدید هماهنگی و رایزنی‌ها در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای که می‌تواند به کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک کند، تاکید کرد.

وی همچنین بر مخالفت مصر با هرگونه تعرض به امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و استفاده از تنگه‌ها و گذرگاه‌های دریایی به‌ عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا تشدید تنش تاکید کرد.

وزرای خارجه مصر و ترکیه، تلاش‌های انجام‌ شده و پیشنهادهای مطرح ‌شده برای دستیابی به توافقی با هدف مهار تنش‌ها و کاهش تنش‌های فزاینده را بررسی کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت بازگشت به گفتگو و ازسرگیری روند دیپلماتیک از طریق مذاکره و دستیابی به تفاهم میان آمریکا و ایران تاکید کردند و این مسیر را تنها راه پایان دادن به بحران کنونی و خاتمه دادن به روند تشدید تنش‌ها که خسارات سنگینی به منافع تمامی کشورهای منطقه وارد می‌کند دانستند.

عبدالعاطی و فیدان همچنین درباره تحولات یمن گفتگو کردند.

دو طرف همچنین درباره آخرین تحولات بحران سودان تبادل نظر کردند.

بدر عبدالعاطی بر ضرورت حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان و صیانت از نهادهای ملی این کشور تاکید کرد و خواستار حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای بحران شد.

در بخش دیگری از این دیدار، تحولات سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عبدالعاطی بر اهمیت حمایت از ثبات سوریه و حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد و گفت که باید شرایط لازم برای ایفای مسئولیت‌های دولت سوریه و حفظ امنیت و ثبات این کشور فراهم شود.

وی همچنین مخالفت قاطع خود را با حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه اعلام کرد.

در پایان، دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی‌ها در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای و تشدید تلاش‌های مشترک برای حمایت از راهکارهای سیاسی در قبال بحران‌های منطقه، کاهش تنش‌ها و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.