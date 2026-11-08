به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، صبح یکشنبه در جلسه نهضت ملی مسکن استان کرمان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های آموزشی متناسب با توسعه جمعیت و اجرای طرح‌های مسکن گفت: مدرسه‌سازی، بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و استفاده از ظرفیت کمک‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، از اولویت‌های مدیریت استان است و باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر دنبال شود.

وی با بیان اینکه ۲۴۵ پروژه نهضت مدرسه‌سازی در سه گام هدف‌گذاری شده بود، افزود: تاکنون ۱۲۵ پروژه در دو مقطع مهرماه ۱۴۰۴ و مهرماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسیده و ۱۲۰ پروژه دیگر باقی مانده است که باید روند اجرای آن‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

ذاکری‌هرندی، تصریح کرد: پروژه‌های باقی‌مانده صرفاً تعهدات اداری نیستند، بلکه مطالبه مردم، دانش‌آموزان و متقاضیان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به شمار می‌روند.

وی افزود: منابع و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تعهدات در حوزه مدرسه‌سازی، احداث مساجد و ایجاد یگان‌های انتظامی و کلانتری‌ها در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از محل‌های مختلف قابل تأمین است و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس باید از ظرفیت اعتبارات تخصیص‌یافته برای پیشبرد این پروژه‌ها استفاده کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به قرار گرفتن استان کرمان در میان ۱۰ استان برتر کشور در حوزه مدرسه‌سازی گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، معدنی و اعتباری کرمان، انتظار می‌رود جایگاه استان ارتقا یابد و برای دستیابی به رتبه نخست کشور تلاش شود.

وی ادامه داد: همکاری معادن و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی نیز می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های آموزشی داشته باشد.

ذاکری هرندی، با اشاره به بازدید اخیر خود از یک مدرسه در شهرستان نرماشیر، وضعیت برخی فضاهای آموزشی استان را نیازمند توجه جدی دانست و گفت: در این بازدید مدارسی مشاهده شد که حدود ۴۰ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد؛ موضوعی که با توجه به ظرفیت اقتصادی استان، ضرورت نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی را دوچندان می‌کند.

وی، همچنین از پیشنهاد ایجاد یک مجتمع آموزشی در نرماشیر با مشارکت استان و سازمان نوسازی مدارس خبر داد و افزود: با توجه به جمعیت حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ نفری این شهرستان، امکان ایجاد مجموعه‌ای جامع برای پوشش چهار مقطع تحصیلی وجود دارد و لازم است این پیشنهاد در قالب مصوبات قرار گیرد.

وی ادامه داد: تأمین اعتبار این طرح را نیز از طریق سازمان نوسازی مدارس در سطح ملی پیگیری خواهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق شرقی و جنوبی استان کرمان گفت: با وجود ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، نباید اجازه دهیم کمبود امکانات و فرسودگی فضاهای آموزشی در این مناطق ادامه پیدا کند.

ذاکری هرندی، افزود: همچنین انتظار داریم تأخیر در اجرای تعهدات موجب واگذاری پروژه‌های مدرسه‌سازی به دستگاه‌های دیگر نشود و سازمان نوسازی مدارس با تعیین‌تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده و استفاده از ظرفیت اعتبارات و مسئولیت‌های اجتماعی، روند اجرا را شتاب دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از توان معادن و بخش خصوصی و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات تأکید کرد و خواستار اقدام هدفمند برای رفع کمبود فضاهای آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در پروژه‌های نهضت ملی مسکن شد.