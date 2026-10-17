به گزارش خبرنگار مهر، شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز با نماد «سیمکات» در آستانه عرضه اولیه سهام در فرابورس ایران قرار دارد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در نشست خبری این عرضه اولیه، درآمد عملیاتی شرکت در ۹ ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۵ همت و سود خالص آن به ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس اظهارات جواد نصیری، مدیرعامل سیمکات، درآمد عملیاتی شرکت در این دوره نسبت به دوره مشابه ۹۰ درصد افزایش یافته است. سود خالص نیز از ۱۷۲ میلیارد تومان به ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده و سود پیش از کسر مالیات ۶۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین سود ناخالص شرکت در آخرین دوره مالی نسبت به دوره مقایسه‌ای ۱۷۶ درصد رشد داشته است.

پیش‌بینی سود ۵۳۶ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در نشست عرضه اولیه، سود خالص سیمکات برای پایان سال مالی ۱۴۰۵، معادل ۵۳۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره پیش‌بینی تا سال ۱۴۰۹ بین ۱۴ تا ۱۵ درصد برآورد شده است.

رضا غلامی، مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه کاردان، با تشریح گزارش ارزش‌گذاری سیمکات اعلام کرد که این گزارش در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهیه شده است. در مفروضات گزارش، نرخ تورم ماه‌های پس از تاریخ ارزش‌گذاری بر اساس پیش‌بینی‌های IFF و نرخ تورم ماه‌های پیش از آن بر مبنای آمارهای محقق‌شده درگاه آمار در نظر گرفته شده است. نرخ بهره بدون ریسک برای رشد بلندمدت شرکت نیز ۲۵ درصد لحاظ شده است.

به گفته غلامی، ارزش‌گذاری سیمکات با استفاده از چهار روش متداول و با اختصاص وزن برابر به هر یک از این روش‌ها انجام شده و ارزش کل شرکت در نهایت ۲.۴ همت برآورد شده است.

برنامه توسعه بازارهای صادراتی

مدیرعامل سیمکات توسعه بازارهای صادراتی، به‌ویژه در کشورهای همسایه و عراق، و همچنین تنوع‌بخشی به سبد محصولات را از برنامه‌های شرکت اعلام کرده است. افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تولید نیز از دیگر محورهای برنامه‌های اعلام‌شده این مجموعه است.

جزئیات نهایی عرضه اولیه، از جمله میزان سهام قابل عرضه، دامنه قیمت و تاریخ انجام عرضه، در اطلاعات ارائه‌شده در این نشست مشخص نشده است.