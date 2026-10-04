به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری عرضه اولیه شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی عام) با نماد «فکور» روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ در ساختمان مرکزی فرابورس برگزار می‌شود؛ رویدادی برای معرفی یکی از بازیگران باسابقه صنعت و معدن کشور که پس از بیش از سه دهه فعالیت، در آستانه عرضه اولیه سهام خود در فرابورس قرار گرفته است.

این نشست با حضور محمدوحید شیخ‌زاده، مدیرعامل فکور صنعت و برخی جانشینان، معاونان و مدیران ارشد فکور صنعت به همراه فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه حضور خواهند داشت.

فکور صنعت در زنجیره صنعت و معدن، از تأمین مالی و اجرای پروژه‌های بزرگ تا طراحی، ساخت، تولید، راه‌اندازی، بهره‌برداری و خدمات فنی و مهندسی حضور دارد. حوزه فعالیت این گروه، فلزات آهنی و غیرآهنی، صنایع معدنی، آب و زیرساخت، انرژی‌های نو و پتروشیمی را در بر می‌گیرد. اجرای بیش از ۳۰ پروژه بزرگ ملی در قالب پیمانکاری و تأمین مالی، احداث ۲۳ کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن و چهار کارخانه گندله‌سازی، بخشی از کارنامه این مجموعه است؛ شرکتی که در رتبه‌بندی IMI-100، رتبه نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری را کسب کرده است.

مسیر ورود فکور صنعت به بازار سرمایه از مهر ۱۴۰۳ و دریافت مجوز پذیرش در فرابورس آغاز شد. شرکت پس از تبدیل‌شدن از سهامی خاص به سهامی عام، در آذر ۱۴۰۴ به‌عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت و نماد «فکور» در بازار دوم فرابورس درج شد. عرضه اولیه، گام بعدی این مسیر است؛ مسیری که امکان مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران در توسعه آتی این گروه صنعتی را فراهم می‌کند. مشاور عرضه فکور صنعت، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری نوآوران امین است.

اما مهم‌ترین نکته در عملکرد سه‌ماهه فکور صنعت، صرفاً رشد فروش نیست؛ رشد حاشیه‌های سود و نزدیک‌شدن سود عملیاتی به دو برابر، تصویر دقیق‌تری از کیفیت عملکرد شرکت می‌دهد. در گزارش سه ماهه ابتدایی سال، درآمد عملیاتی فکور صنعت با رشد ۲۴ درصدی از ۵۶.۶ هزار میلیارد ریال به حدود ۷۰.۵ هزار میلیارد ریال رسیده، اما سود ناخالص با رشد ۴۰ درصدی به ۱۱.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در نتیجه، حاشیه سود ناخالص از ۱۴.۲ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است.

در سطح عملیاتی، این شتاب پررنگ‌تر دیده می‌شود؛ سود عملیاتی شرکت با رشد ۹۷ درصدی از حدود ۵ هزار میلیارد ریال به ۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و حاشیه سود عملیاتی نیز از ۸.۸ درصد به ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است. سود خالص فصل هم با رشد ۸۱ درصدی به حدود ۷.۳ هزار میلیارد ریال رسیده و حاشیه سود خالص از ۷.۱ درصد به ۱۰.۴ درصد ارتقا یافته است.

ترجمه ساده این اعداد روشن است: فکور صنعت نه‌تنها درآمد بیشتری ساخته، بلکه از هر ریال درآمد، سود بیشتری نیز بیرون کشیده است؛ نشانه‌ای از بهبود کیفیت سودآوری در آستانه عرضه اولیه.